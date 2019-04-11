Можно ли заработать на рекламе в Instagram?

Как оперативно осуществить раскрутку собственного профиля в соцсетях? Как можно быстро продвинуть свой торговый бренд и сделать так, чтобы продукция получила большую востребованность? Каким образом привлечь внимание целевой группы к своему делу? Ответом на все эти вопросы могут стать всего три слова: блогеры, Instagram, реклама. Новый и, как утверждают эксперты, наиболее перспективный вид маркетинга, быстро набирающий популярность. Крупномасштабные компании и организации уже издавна прибегают к услугам блогеров, с помощью которых популяризуется та или иная продукция. В нашей статье рассмотрим, как зарабатывать на рекламе в Instagram. В частности, речь пойдет о преимуществах работы с блогерами.

Преимущества работы с иснтаблогерами

В последнее время все большее число рекламодателей перемещается в мир соцсетей, с успехом продвигая собственную продукцию, а также услуги через активные аккаунты с многомиллионной публикой. Действительно ли оправдано такое решение? Всегда ли подобный маркетинговый ход может принести желаемые результаты?

Итак, реклама у блогеров в Instagram является действительно эффективной и выгодной, о чем свидетельствуют следующие важные преимущества:

возможность свести к минимуму растраты на рекламу – те пользователи, аудитория которых не достигает отметки выше ста тысяч, в основном с лёгкостью идут на контакт и без проблем допускают вариант так называемого бартера, то есть взаимного обмена продукцией и услугами. Другими словами, потребитель может не тратить реальные денежные средства, а лишь презентовать определенную продукцию или услугу; перспектива выбора – следует заметить, что цены на рекламу у Инстаграм-блогеров в значительной мере разняться. Здесь есть предложения как в одну тысячу рублей, так и в полтора миллиона. Так, любой клиент сумеет отыскать наиболее подходящий вариант для себя; доверие подписчиков – пользователи подписываются на того субъекта, жизнь которого им интересна, а также суждения и жизненные позиции близки. Они доверяют ему, в связи с чем реклама у такого пользователя как раз и является основной составляющей успеха; разнообразие форматов для сотрудничества.

Таким образом, можно заключить, что рекламные посты на интернет-страничках топовых блогеров представляют собой по-настоящему влиятельные инструменты, с помощью которых можно легко управлять мнением целевой аудитории, сформировать положительный образ продукции или услуг, сделать их реализуемыми и конкурентоспособными на современном рынке.