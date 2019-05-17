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Грамотный монтаж окон ПВХ - залог успеха


© Фото: terraokna.ru

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Малейшие допущенные ошибки приведут к неприятным последствиям.

Окна – это важная часть дома, особенно если речь идет о холодном климате. Изготовить конструкцию – не самая сложная часть, еще нужно правильно выполнить ее установку. Монтаж пластиковых окон в Балашихе должен происходить под надзором профессионалов, иначе не удастся достичь нужных параметров.

Главная сложность состоит в том, что одна и та же конструкция может устанавливаться по-разному, в зависимости от конструкции дома, квартиры, комнаты. Встают важные вопросы о том, какое крепление и метод установки выбрать. Также немаловажно определиться с материалами для герметизацией наружных и внутренних монтажных швов и шириной отливов. Малейшие допущенные ошибки приведут к неприятным последствиям:

  1. Промерзание оконных проемов в углах, по периметру рамы.

  2. Сквозняки через образовавшиеся щели.

  3. Запотевание и обледенение стеклопакетов

  4. Перекос рамы, нарушение подвижности окон.

  5. При изменении нагрузки можно повредить стеклопакет.

Можно сэкономить на комплектации, но ни в коем случае не жалейте деньги на профессиональный монтаж. В компании «Терраокна» используются самые передовые материалы для профессионального монтажа окон. Кроме этого все наши специалисты успешно прошли обучение академии «REHAU» по программе « Монтаж оконных и дверных конструкций» .

Самая важная деталь окна – рама, которая производится из профиля ПВХ. В качестве сырья используются гранулы или порошок поливинилхлорида, он предварительно расплавляется для получения однородной массы. Далее, материал поступает в специальные устройства для проведения экструзии. Конечный продукт приобретает стабильность формы и размеров за счет высокой жесткости.

Готовый материал ПВХ зачищается от доработки, в итоге получается идеальная геометрия окна. Четыре угла свариваются в единую конструкцию, которая имеет высокие показатели герметичности, надежности, качества. После всего производится и вставляется стеклопакет. Материал необходимого сорта, толщины раскраивают на специальном оборудовании и склеивают вместе. Иногда полость заполняется инертным газом для придания дополнительных теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристик.

Для заказа высокого качества окон и монтажа звоните по телефону +7 (495) 374-5000. Менеджеры с огромным удовольствием проконсультируют по всем вопросам и помогут сделать оптимальный выбор.

По материалам сайта terraokna.ru.

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