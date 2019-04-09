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Где пройти курсы реставраторов в Петербурге?

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14 Мая 2019, 17:20

Правительство РФ прикладывает усилия для того, чтобы сохранить в первозданном виде памятники культуры и архитектуры. Их нельзя защитить от негативного воздействия внешних факторов: дождя, ветра, ультрафиолета. Это приводит к тому, что они теряют свой первозданный вид, поэтому требуют восстановление и реставрации. К выполнению этой работы допускаются только квалифицированные мастера – реставраторы. Они должны регулярно подтверждаться уровень своей подготовки и знаний. Для этого проводится аттестация, по результатам которой выдается официальное удостоверение.

Пройти курсы повышения квалификации в области реставрации можно в Петербурге, воспользовавшись услугами АО «РИНФИН» https://www.rinfin.ru/. Акционерное общество организует курсы как для жителей города, так и для клиентов из других регионов. Доступно дистанционное и очное обучение. Компания предлагает несколько программ:

    • проведение реставрации, консервации и воссоздания фундаментов, ограждений, кладок и оснований памятников архитектуры;
    • восстановление декоративно-художественных покрасок, лепнины, отделочных покрытий;
    • реставрация изделий, выполненных из натурального или искусственного камня;
    • воссоздание исторического ландшафта и т. д.

Программы, по которым проводятся курсы реставраторов спб, их стоимость, количество академических часов и прочую информацию можно найти на официальном сайте компании rinfin.ru. По любым вопросам можно проконсультироваться с менеджерами. Они также ответят, как оформляется лицензия на реставрацию объектов культурного наследия, какие нужно собрать документы. Компания оказывает комплексную помощь, позволяя своим клиентам сэкономить время.

Как записаться на курсы повышения квалификации?

 

Офис АО «РИНФИН» находится в Питере, но воспользоваться услугами могут клиенты по всей стране. Записаться на выбранный курс можно прямо на сайте или по телефону, связавшись с менеджерами. Дополнительно можно выбрать удобную форму обучения:

      • очная;
      • дистанционная.

Центр предлагает обучение по стандартной и углубленной программе. После завершения программы выдается официальное удостоверение, которое позволит получить лицензию, допуск СРО или успешно пройти аттестацию специалистов-реставраторов. Если остались вопросы, закажите обратный звонок. Менеджеры перезвонят вам в течение 25 секунд или в удобное время.

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