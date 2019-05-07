В ассортименте SPIM.RU появилась коллекция матрасов MagicSleep от CORRETTO

Компания SPIM.RU начинает реализацию новой коллекции матрасов от петербургской фабрики CORRETTO. Теперь пользователям интернет-магазина доступна линейка MagicSleep, чьей особенностью является повышенный комфорт сна, достигаемый за счет использования грамотно подобранных материалов.

В числе последних присутствуют кокосовая койра, мемори форм, обычный и ячеистый пенополиуретан, иглопробивное полотно, войлок, струттоформ, спанбонд, блоки независимых пружин собственного производства, мягчайший трикотаж. Грамотная комбинация этих основ позволила получить десяток интересных моделей с существенно различающимися характеристиками. Все предложения коллекции объединяют гипоаллергенность, высокое качество и продуманность в дизайне.

Одним из самых ярких предложений новой коллекции является матрас Sirius, с чьими особенностями можно ознакомиться по ссылке https://spim.ru/shop/matras/corretto/nezavisimye_prujiny/Sirius_71892_item/ интернет-магазина SPIM.RU. Эта модель средне-жесткая, имеет высоту 26 см и самые разнообразные размеры, буквально под все кровати. При необходимости можно заказать и изготовление этой продукции в нестандартном исполнении, в полном соответствии с параметрами своего спального ложа.

Здесь использован блок с независимыми пружинами, обладающими усиленной конструкцией за счет выбора достаточно толстой проволоки. Всего таких элементов 256 на каждый квадратный метр, они предоставляют возможность создавать нагрузку на спальное место до 160 кг. В качестве дополнительных наполнителей применяются натуральная кокосовая койра для создания определенного уровня упругости и мемори форм, обеспечивающий эффект памяти. Именно последняя составляющая придает матрасу Sirius анатомические характеристики. Чехол, как и для остальных товаров серии MagicSleep, выполнен из мягкого трикотажа.

Компания CORRETTO, отличающаяся полным циклом производства и продуманным подходом к выбору материалов, технологий, регулярно пополняет каталог своих предложений. За счет этого по ссылке https://spim.ru/shop/matras/corretto/ сегодня доступно около полусотни моделей из десятка разноплановых коллекций. Подобрать что-то можно под любые технические требования, как для взрослой, так и для детской кровати. В любой линейке можно сделать заказ на индивидуальное изготовление с предоставлением интересующих размеров продукции.

Помимо MagicSleep, сегодня доступны коллекции Комфорт, Стандарт, Итальянская, Здоровый сон, Здоровая жизнь, Детские, В скрутке, Беспружинные. Также выпускаются наматрасники с прекрасными корректирующими и защитными свойствами. Особенностью предложений петербургского бренда является использование бесклеевой технологии, благодаря которой изделия начисто лишены неприятного химического запаха и могут эксплуатироваться аллергиками, детьми, людьми с бронхиальной астмой. Все модели ориентированы на нагрузку 120-160 кг.

В пружинных вариантах применяются такие блоки, как Боннель, Pocket Spring, Multipocket, Corretto: для них предусмотрено 120, 250, 500, 256 пружин на квадратный метр соответственно. В типе Боннель используются пятивитковые биконусные элементы, для Pocket Spring предусмотрено размещение каждой составляющей в отдельном тканевом кармашке, а для Corretto характерно присутствие усиления за счет использования жесткой рамки, по периметру которой расположены зигзагообразные пружины.

Высокое качество предложений позволяет фабрике давать на матрасы гарантию сроком на 18 месяцев.