Почему многих интересует отопление на пеллетах, где лучше всего купить соответствующее оборудование?

Чтобы существенным образом снизить расходы на содержание частного дома и при этом не потерять в качестве работы отопительной системы, многие прибегают к одному уникальному решению. Они проводят отопление на пеллетах. В большинстве случаев в конструкции используется твердотопливный котел.

Что представляют собой пеллеты и в чем их главные особенности?

Такое котельное оборудование «работает» за счет специальных пеллет – гранул, которые состоят из древесных отходов – стружек, щепок и других продуктов. В составе конструкции котла используются следующие компоненты:

Во-первых, это бункер для топлива.

Во-вторых, автоматические системы.

В-третьих, горелка.

Такое оборудование отличается не только высоким уровнем КПД, эффективностью, но и идеально сберегает энергию. Потребляет всего лишь около 60 Ватт (для автоматических средств и вентилятора). Характеризуется образованием минимального количества золы и сажи. Как правило, в конструкции применяют интеллектуальные системы управления.

Все это позволяет существенным образом получить экономию, не потеряв в эффективности, долговечности и надежности конструкции.

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