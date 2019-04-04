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Ключевые преимущества приобретения недвижимой собственности в Питере

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29 Апреля 2019, 13:16

В настоящее время на рынке Санкт-Петербургской недвижимости предлагается множество различных жилых апартаментов: начиная от новостроек элитного типа непосредственно в центральной части культурного города на Неве и заканчивая пригородной жилплощадью в Ленинском районе. Если вы запланировали купить недвижимость в Санкт-Петербурге, то квартира в новостройке, несомненно, станет наилучшим решением, поскольку в этом случае идеально совмещены высокое качество и сравнительно доступная стоимость.

Вне всякого сомнения, коммуналки в Питере имеют более демократичную цену. Однако любая новостройка города имеет множество преимуществ для покупки. Так, ключевыми из них можно назвать:

  1. большая площадь приобретаемого жилья;
  2. современная планировка.
 

Жилые апартаменты в новостройке Санкт-Петербурга в основном оборудуются новейшими инженерными коммуникациями, которые в полной мере отвечают требованиям современного дизайна. Вдобавок, крайне значимым преимуществом считается еще и тот момент, что в наши дни цена квартиры в доме, который только строится, приблизительно на двенадцать процентов ниже, в сопоставлении с аналогичным объектом недвижимой собственности на вторичном рынке. Вместе с этим, в новостройках жилые апартаменты оснащены гораздо лучшими по качеству коммуникационными системами. Современные микрорайоны имеют досконально продуманную инфраструктуру, при организации которой принимаются во внимание все интересы граждан различной возрастной группы.

В ситуации покупки квартиры в еще только строящемся здании, на этапе возведения фундамента, экономия будет в разы больше. Поэтому для любого желающего вложить материальные средства в покупку такой недвижимой собственности это оказывается довольно выгодным инвестированием. Такие апартаменты гарантируют собственникам непременный доход в ближайшем будущем, поскольку ликвидность Санкт-Петербургской недвижимой собственности абсолютно никаких сомнений не вызывает.

В заключение отметим, что даже, если будущий владелец питерского жилья не планирует в нем постоянно проживать, найдется немалое количество граждан, которые захотят снять квартиру за неплохую арендную плату. Это еще раз подтверждает тот факт, что покупка квартиры в Санкт-Петербурге – это выгодное капиталовложение!

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