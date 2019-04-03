Аренда виброплиты: рекомендации планирующим воспользоваться

Аренда виброплиты – необходимая мера, когда речь идет о выполнении больших объемов работ в ограниченные сроки, с соблюдением определенных стандартов качества. Взять в аренду фронтальный или виброплиту экономически выгодно по следующим причинам:

Это дешевле. Арендатор тратится только на работу оборудования. Ему не нужно отвлекать из оборота средства на приобретение инструмента, на его обслуживание, хранение, ремонт и эксплуатацию. Эти траты несет арендодатель.

Аренда оборудования позволяет в любой момент воспользоваться техникой, соответствующей предстоящей задачей. Таким образом арендатор, не затрачивая больших сумм, может брать в работу абсолютно любые заказы, зная, что технику всегда подберет и задействует на необходимое время.

При аренде техники, требующей управления специально обученным специалистом, арендатор автоматически получает не только инструмент, но и человека, который им управляет. Таким образом можно отказаться от оформления в штат предприятия дополнительного сотрудника и сэкономить на выплате заработной платы.

Как сделать правильный выбор?

Полностью полагаться на помощь компании-арендатора в вопросе выбора оборудования не стоит. Да, некоторые компании нанимают консультантов, специально их обучают, чтобы рекомендовать клиентам технику, соответствующую поставленным задачам. Но в большинстве случаев советы от имени арендодателя дают незнающие люди. Поэтому, если вы заинтересованы в эффективном расходовании средств и времени, потрудитесь самостоятельно запомнить несколько рекомендаций.

Оформляя в аренду виброплиту, обратите внимание на следующие параметры оборудования:

Тип двигателя. Трамбовки оснащают электрическими, бензиновыми и дизельными двигателями. Электродвигатели не имеют никаких нареканий, как отсутствие источника питания на месте выполнения работ. Дизельные двигатели обычно стоят на профессиональном оборудовании. По сравнению с бензиновыми, они более требовательны в обслуживании и уходе. Но в случае аренды виброплиты это не важно. Так что вам вполне подойдет инструмент на дизельном или бензиновом моторе.

Мощность двигателя влияет на скорость и легкость выполнения работ, эксплуатации техники. Всегда лучше, если оборудование обладает небольшим запасом мощности – на 10-20%. В этом случае оно обеспечивает оптимальный рабочий процесс и экономию на топливе.

Размер рабочей платформы рассматривается в соотношении с такими показателями, как сила вибрации и масса механизма.

Проще и быстрее понять, для каких работ предназначена виброплита, по весу оборудования:

До 75 – для домашнего использования.

От 80 до 110 кг – универсальный инструмент, который можно использовать повсеместно при условии небольших объемов работ.

От 140 до 220 кг – инструмент прекрасно справляется с большими объемами работ в рамках промышленного объекта или строительного участка.

Более 250 кг – профессиональное оборудование, предназначенное для длительного бесперебойного использования.

Как арендовать виброплиту: особенности выбора инструмента и нюансы эксплуатации арендованной техники

Аренда виброплиты или фронтального погрузчика, как и любой другой спецтехники, - часто продиктована соображениями удобства и экономии. Выгоды арендованной техники многочисленны и очевидны. Арендованная техника:

всегда исправна и готова к эксплуатации;

по техническим параметрам соответствует поставленным задачам, высокоэффективна в применении и производительна;

не требует расходов на ремонт, хранение, обслуживание;

может меняться так часто, как того требует перемена видов деятельности;

может привлекаться к выполнению работ в необходимом количестве для сокращения сроков и выполнения работ на должном уровне качества;

предоставляется с обученным и опытным оператором, если управление техникой требует наличия квалифицированного специалиста. Таким образом арендатор экономит на найме дополнительной единицы в штат.

Источник: спецпрокат.рф