Особенности организации охраны офисов

Охрана офисов – ответственная задача. Услуги по охране офисов предлагают многие частные охранные предприятия. Однако их можно доверить только надежной компании, имеющей достаточный штат специально обученных сотрудников и современные технические средства.

Почему важна надежная охрана офиса?

Офис – мозг компании, где хранится наиболее важная финансовая, коммерческая, техническая и пр. документация. В большинстве офисов используется дорогостоящая современная оргтехника и другое оборудование, к которой имеет доступ значительная часть персонала фирмы. Без надежной охраны все это, как и безопасность сотрудников, могут оказаться под угрозой со стороны злоумышленников, в том числе, из среды собственного персонала.

Виды офисной охраны

В зависимости от серьезности потенциальных угроз, финансовых возможностей компании-заказчика и пожеланий ее руководства, комплекс охранных услуг может включать простейшие методы защиты помещений от несанкционированного доступа или строиться на основе сложной системы обеспечения безопасности.

Охрана офиса может базироваться на различных принципах, с применением новейших технических средств оповещения, предупреждения и устранения возможных опасностей. Охранные комплексы могут состоять из таких средств и мероприятий, как:

сигнальная система оповещения, действующая внутри офиса или по периметру офисного здания;

датчики, фиксирующие движение после завершения рабочего дня;

средства для пропускного контроля;

системы видеонаблюдения, действующие в онлайн режиме и вызова опергрупп быстрого реагирования;

постоянный обход помещения охраной.

Кому можно доверить охрану своего офиса в столице, СПб или в Краснодаре

Такие услуги уже более четверти века в Москве, в Санкт-Петербурге и в Краснодаре оказывает ЧОП «Легис». Компания предлагает высокотехнологичные решения, разработанные специалистами ее собственного IT-отдела, позволяющие обеспечить высокий уровень безопасности и снизить расходы.

Вместе с физической, ЧОП «Легис» предоставляет услуги пультовой охраны, проектирует, устанавливает и обслуживает системы контроля и управления доступом, охранного телевидения видеонаблюдения, охраны периметра, противопожарной защиты и пр.

Узнать стоимость охраны объекта можно тут, она зависит от выбранного типа охраны, площади и особенностей охраняемого объекта.