  • 24 Апрель 2019
USD 19.04.2019 64.0688 0.1238
USD ММВБ 00:05 63.8379  
EUR 19.04.2019 72.2440 -0.1162
EUR ММВБ 00:05 71.8054  
Нефть($) 23.04.2019 74.41 +0.38
Нефть(p) 23.04.2019 4767.36 +33.51

Особенности организации охраны офисов

Темы дня

Охрана офисов – ответственная задача. Услуги по охране офисов предлагают многие частные охранные предприятия. Однако их можно доверить только надежной компании, имеющей достаточный штат специально обученных сотрудников и современные технические средства.

Почему важна надежная охрана офиса?

 

Офис – мозг компании, где хранится наиболее важная финансовая, коммерческая, техническая и пр. документация. В большинстве офисов используется дорогостоящая современная оргтехника и другое оборудование, к которой имеет доступ значительная часть персонала фирмы. Без надежной охраны все это, как и безопасность сотрудников, могут оказаться под угрозой со стороны злоумышленников, в том числе, из среды собственного персонала.

Виды офисной охраны

 

В зависимости от серьезности потенциальных угроз, финансовых возможностей компании-заказчика и пожеланий ее руководства, комплекс охранных услуг может включать простейшие методы защиты помещений от несанкционированного доступа или строиться на основе сложной системы обеспечения безопасности.

Охрана офиса может базироваться на различных принципах, с применением новейших технических средств оповещения, предупреждения и устранения возможных опасностей. Охранные комплексы могут состоять из таких средств и мероприятий, как:

  • сигнальная система оповещения, действующая внутри офиса или по периметру офисного здания;
  • датчики, фиксирующие движение после завершения рабочего дня;
  • средства для пропускного контроля;
  • системы видеонаблюдения, действующие в онлайн режиме и вызова опергрупп быстрого реагирования;
  • постоянный обход помещения охраной.
 

Кому можно доверить охрану своего офиса в столице, СПб или в Краснодаре

 

Такие услуги уже более четверти века в Москве, в Санкт-Петербурге и в Краснодаре оказывает ЧОП «Легис». Компания предлагает высокотехнологичные решения, разработанные специалистами ее собственного IT-отдела, позволяющие обеспечить высокий уровень безопасности и снизить расходы.

Вместе с физической, ЧОП «Легис» предоставляет услуги пультовой охраны, проектирует, устанавливает и обслуживает системы контроля и управления доступом, охранного телевидения видеонаблюдения, охраны периметра, противопожарной защиты и пр.

Узнать стоимость охраны объекта можно тут, она зависит от выбранного типа охраны, площади и особенностей охраняемого объекта.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    «Стул, стол и ноутбук»: семь классных кофеен в Петербурге, где можно поработать

    Если вы устали трудиться дома или в офисе, то хватайте ноутбук и срочно меняйте обстановку. «Санкт-Петербург.ру» собрал места, где работа ладится, а деньги особо не тратятся.

    читать далее →

    Фондан: что это за десерт и где его попробовать в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, кто спорит за звание создателя вкусного десерта, когда фондан придумали и кто его готовит в Северной столице.

    читать далее →

    Все развлечения мира: игровые автоматы в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице можно спасти мир от зомби или прокатиться на спорткаре. Виртуальном, разумеется.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как обезопасить балкон или лоджию от пожара

    «Санкт-Петербург.ру» изучил рекомендации МЧС и подробно рассказывает о правилах безопасности.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Самое высокое триумфальное строение в мире: топ-7 удивительных фактов об Александровской колонне на Дворцовой площади

    Кто придумал колонну на Дворцовой и откуда взялся огромный кусок гранита в Петербурге? Кто его поставил вертикально, как он держится без опор и почему не упал во время войны?

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.04.19
    Особенности организации охраны офисов
    22.04.19
    Напольная плитка
    15.04.19
    Ресторанный сегмент пополнился еще одним агрегатором. iFoodService объединил в одном приложении бронирование, доставку блюд, электронное меню и кэш-бэк
    11.04.19
    В Петербурге – весенний бум на мытье окон
    11.04.19
    Кондиционирование загородного дома: как подобрать эффективное оборудование
    11.04.19
    Корпусная мебель в магазине Fcase.ru: ведущие бренды и конкурентоспособные цены
    05.04.19
    Гинекология
    03.04.19
    Оформление лицензии ФСБ на гостайну: основные этапы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram