Особенности организации охраны офисов

Охрана офисов – ответственная задача. Услуги по охране офисов предлагают многие частные охранные предприятия. Однако их можно доверить только надежной компании, имеющей достаточный штат специально обученных сотрудников и современные технические средства.
Почему важна надежная охрана офиса?
Офис – мозг компании, где хранится наиболее важная финансовая, коммерческая, техническая и пр. документация. В большинстве офисов используется дорогостоящая современная оргтехника и другое оборудование, к которой имеет доступ значительная часть персонала фирмы. Без надежной охраны все это, как и безопасность сотрудников, могут оказаться под угрозой со стороны злоумышленников, в том числе, из среды собственного персонала.
Виды офисной охраны
В зависимости от серьезности потенциальных угроз, финансовых возможностей компании-заказчика и пожеланий ее руководства, комплекс охранных услуг может включать простейшие методы защиты помещений от несанкционированного доступа или строиться на основе сложной системы обеспечения безопасности.
Охрана офиса может базироваться на различных принципах, с применением новейших технических средств оповещения, предупреждения и устранения возможных опасностей. Охранные комплексы могут состоять из таких средств и мероприятий, как:
- сигнальная система оповещения, действующая внутри офиса или по периметру офисного здания;
- датчики, фиксирующие движение после завершения рабочего дня;
- средства для пропускного контроля;
- системы видеонаблюдения, действующие в онлайн режиме и вызова опергрупп быстрого реагирования;
- постоянный обход помещения охраной.
Кому можно доверить охрану своего офиса в столице, СПб или в Краснодаре
Такие услуги уже более четверти века в Москве, в Санкт-Петербурге и в Краснодаре оказывает ЧОП «Легис». Компания предлагает высокотехнологичные решения, разработанные специалистами ее собственного IT-отдела, позволяющие обеспечить высокий уровень безопасности и снизить расходы.
Вместе с физической, ЧОП «Легис» предоставляет услуги пультовой охраны, проектирует, устанавливает и обслуживает системы контроля и управления доступом, охранного телевидения видеонаблюдения, охраны периметра, противопожарной защиты и пр.
Узнать стоимость охраны объекта можно тут, она зависит от выбранного типа охраны, площади и особенностей охраняемого объекта.