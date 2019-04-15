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Ресторанный сегмент пополнился еще одним агрегатором. iFoodService объединил в одном приложении бронирование, доставку блюд, электронное меню и кэш-бэк

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Сервис обещает пользователям новый уровень взаимодействия с ресторанами, позволяющий бронировать, делать ранний предзаказ блюд, формировать заказ и оплачивать его со смартфона непосредственно в ресторане. Сервис обеспечит доступ к фирменным программам лояльности ресторанов и кэш-бэку. Рестораны-партнеры iFoodService могут рассчитывать на минимальную комиссию (от 1%) и доступ к маркетинговым инструментам сервиса.

Официальная дата глобального старта проекта в России не разглашается, но известно, что его пилотный запуск в ресторанах-партнерах уже начался.

Стартовые инвестиции в проект на стадии разработки составили около 1 млн. $. В проекте задействованы более 50 специалистов из digital-агентств и soft-девелоперов.

Вероятным оператором сервиса в РФ станет компания AventaSoft, принимавшая участие в разработке (создатель линейки программ FastOperator), чья экспертиза на рынке автоматизации доставки и внушительный портфель клиентов, сформировавшийся за 10 лет работы, как минимум впечатляет.  FastOperator – базовое решение для служб доставки таких игроков как Тануки, Росинтер, Чайхона №1, Урюк и др.

Сервис открывает новые возможности как для пользователей, так и для рестораторов, воплощая в жизнь идею «ресторана без границ».

«Мы собрали все самые эффективные и перспективные идеи в области мобильного взаимодействия между гостем и рестораном. Модель iFoodService существенно отличается от работы существующих фуд-агрегаторов на рынке. Мы стремимся как можно ближе познакомить ресторан и его гостя, чтобы ресторан мог формировать свою производственную и up-sale стратегии на основе анализа реальных предпочтений, а гость – получал лучший сервис и реальную экономию как в самом ресторане, так и используя дистанционные услуги.

Мы создали очень экономичный и эффективный продукт полного цикла ресторанной автоматизации без лишних издержек, что позволяет работать со сверх минимальной комиссией. За счет партнерства с одним из крупнейших банков удалось обеспечить и минимальную ставку на эквайринг», - заявила представитель iFoodService Russia, Светлана Сергеева.

https://ifoodservice.ru

 

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