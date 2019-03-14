Кондиционирование загородного дома: как подобрать эффективное оборудование

Как подобрать систему для кондиционирования загородного дома. На что обращать внимание при выборе климатического оборудования.

Кондиционирование частного дома в сравнении с квартирой имеет ряд отличительных особенностей. Обусловлены они не только возможными различиями в площади, но и спецификой планировки. Кондиционирование дома, коттеджа владелец может организовать в рамках практически любого бюджета. Эффективность же работы системы напрямую зависит от того, насколько правильно был спланирован и реализован монтаж оборудования.

Системы для кондиционирования загородного дома – возможные варианты

Квалифицированные специалисты компании «Норд-Вест Климат», осуществляющие монтаж любых типов кондиционеров, отмечают, что наиболее распространенными в жилых домах являются стандартные системы. Данное климатическое оборудование подразумевает установку одного внешнего и одного внутреннего блока. Последний может иметь любую модификацию на усмотрение заказчика – настенную, канальную, потолочную или напольную. Такая система имеет приемлемую цену, но в ней присутствует существенный недостаток: невозможность обеспечения качественного кондиционирования всей площади загородного дома.

По этой причине в каталоге компании http://nwclimate.ru/ владельцы загородных домов отдают предпочтение более эффективным системам кондиционирования. К их числу относятся:

– мульти-сплит-системы;

– мультизональные системы.

Мульти-сплит-систему эксперты называют оптимальным решением для загородного дома или коттеджа. Ее эксплуатационной особенностью является то, что к одному внешнему блоку есть возможность подключить до 8 внутренних блоков различных модификаций. За счет этого обеспечивается максимально качественное и в то же время энергоэффективное кондиционирование всего дома.

Возможности мультизональных систем еще шире, поскольку допускают подключение сразу 10 внутренних блоков. Подобное оборудование является незаменимым, когда необходимо организовать кондиционирование частного дома в несколько этажей.

Параметры для выбора климатического оборудования

Для организации эффективного кондиционирования частного дома мало учитывать только его площадь и высоту потолков. В своих расчетах профессионалы всегда принимают во внимание целый набор важных характеристик – количество и величина окон, стороны света в комнатах, арсенал работающей техники, число жильцов. Столь подробный анализ параметров дома позволяет подобрать системы кондиционирования, которые смогут эффективно выполнять свои опции в течение всего срока эксплуатации.