Оформление лицензии ФСБ на гостайну: основные этапы

Процесс оформления лицензии ФСБ на гостайну можно разделить на два больших этапа: подготовительные и проверочные мероприятия. Каждый, в свою очередь, складывается из отдельных задач, от успешного решения которых зависит, будет ли получен разрешительный документ. Разберем, какие действия должна выполнить компания-соискатель, и в чем заключаются основные сложности на всех этапах.

Этап 1 Подготовка к лицензированию

– Договор с заказчиком закрытых работ.

Лицензия ФСБ на гостайну выдается предприятиям, заключившим договор о намерениях с заказчиком закрытых работ и подтвердившим степень его секретности. Это основной документ, необходимый для инициации процедуры лицензирования. Без него ФСБ не примет заявку на рассмотрение. На практике, поиски заказчика секретных работ могут оказаться крайне затруднительными даже для крупной компании. Договор заключается с государственными ведомствами (Росатом, Роскосмос и т.д.), перечень которых весьма ограничен. При этом, конкурировать приходится с компаниями, уже получившими действующие лицензии. Стоит учитывать, что каждый заказчик имеет собственный утвержденный перечень закрытых работ. Если самостоятельно решить данный вопрос не удается, то можно обратиться в консалтинговую компанию, которая предоставит услуги сопровождения при подготовке и прохождении лицензирования.

– Выбор РСП.

Для обеспечения безопасного делопроизводства предприятию необходимо заключить договор на обслуживание в лицензированном режимно-секретном подразделении или организовать собственный первый отдел. К выбору РСП стоит подходить ответственно, так как ФСБ может выдать отказ, если сочтет что сохранность гостайны под угрозой из-за сотрудничества соискателя лицензии с недобросовестным партнером.

– Допуск гендиректора к гостайне.

Для получения разрешения на работу с секретными сведениями руководитель компании должен заполнить анкету и предоставить в ФСБ справки о состоянии здоровья. В анкете указывается информация об образовании, семейном положении, карьере, выездах за границу и т.д. Чтобы допуск с гостайне был одобрен, у гендиректора не должно быть ближайших родственников, проживающих за рубежом, судимостей и иностранного гражданства. Если ФСБ выдает разрешение на доступ к секретным сведениям, то руководителю компании остается пройти обучение по специальному курсу.

Этап 2 Прохождение проверок после подачи заявки

Сформированный комплект документов подается в Управление ФСБ. Если по итогам всех проверочных мероприятий не возникает причин для отказа, то назначается спецэкспертиза. Она проводится аккредитованным центром с целью выявления соответствия деятельности компании требованиям действующего законодательства в области защиты государственной тайны. В частности, проверяется, есть ли у компании-соискателя необходимое количество обученных специалистов, сертифицированы ли средства защиты информации, используемые для обеспечения безопасности секретных данных и др.

В случае успешного прохождения спецэкспертизы, лицензия ФСБ РФ на гостайну выдается сроком действия от 3 до 5 лет. При получении отказа, компания может попытаться повторно подать заявку на лицензирование, когда устранит все выявленные проблемы.

Источник: atompromteh.ru