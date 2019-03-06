Три этапа оформления атомной лицензии Ростехнадзора

Чтобы получить лицензию Ростехнадзора для работы на объектах использования атомной энергии, необходимо пройти ряд мероприятий. Цель организации, подающей документы на лицензирование, – доказать надзорному органу способность вести деятельность в соответствии с действующим в атомной отрасли законодательством. Иными словами, компания подтверждает, что готова обеспечить надлежащее качество продукции или услуг, соблюдать требования ядерно-радиационной безопасности.

В общем случае, атомная лицензия Ростехнадзора, оформляется 3-4 месяца, без учета подготовительных мероприятий. Для получения разрешительного документа, компании-соискателю нужно успешно преодолеть три основных этапа лицензирования.

Разработка комплекта обосновывающей документации

До подачи заявки в Ростехнадзор подготавливается комплект документов, обосновывающих заявленную деятельность. Он включает сведения об организации, программу обеспечения качества, систему менеджмента качества (ИСО) и др. Отдельный комплект формируется для каждой лицензии. Состав сведений может отличаться в зависимости от выбранного вида деятельности и объекта применения. Например, строительная компания, помимо прочего, должна дополнительно предоставить сведения о членстве в СРО.

Если комплект обосновывающей документации оформлен корректно и достаточен, то Ростехнадзор принимает его в производство, назначает экспертизу и инспекцию по определенным тематическим вопросам.

Экспертиза обоснования безопасности

Разработанные комплекты проверяются независимыми экспертными организациями. Компания самостоятельно выбирает, с какой из них заключить договор на проведение экспертизы. Экспертная организация должна иметь соответствующую лицензию. Квалификация и ответственность экспертов играют большую роль, так как Ростехнадзор вправе отказать в принятии экспертного заключения при выявлении ошибок или недостаточности сведений. Отметим, что «забракованным» может оказаться как отрицательное, так и положительное заключение.

Инспекционная проверка Ростехнадзора

После экспертизы организуется выездная инспекция. Она необходима для проверки фактического состояния компании-соискателя. Если инспектор Ростехнадзора не находит нарушений (или находит легкоустранимые небольшие недочеты), то процесс лицензирования завершается, и атомная лицензия передается проверяемой организации.

Источник: atompromteh.ru