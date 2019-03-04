Новый магазин натуральной косметики и товаров для здоровья открылся в Петербурге

Даже в небольших городах работает много специализированных магазинов, которые предлагают большой выбор косметической продукции. Но не все из них могут гарантировать действительно высокое качество товара и доступные цены. Если же вы хотите купить натуральную косметику, то обязательно посетите новый магазин Sunny Life Shop. Он находится в Петергофе, бульвар Красных Курсантов, дом 63, 1 павильон. Здесь вы можете выбрать и купить товары для здоровья как для себя, так и для своих родных или знакомых.

Для тех, кто не может посетить офлайн-магазин, можно оформить заявку можно оформить через интернет магазин sunylifeshop.ru. Удобный электронный каталог позволит быстро подобрать товар. Доставка продукции в оптимальные сроки производится по Петербургу, Москве и по всей России.

Большой и разнообразный ассортимент товаров в одном магазине

Основная специализация нового магазина – натуральная антивозрастная косметика. В продаже в основном представлены разработки проверенных и популярных российских и индийских производителей:

Levrana;

Алтай-Кор;

Sangam Herbals

Крымская Роза;

Царство ароматов;

Пантика и многие другие.

Тщательный отбор товара исключает поступление брака. Вам представлен огромный выбор товаров высочайшего качества. Они отличаются натуральным составом. Можно оформить заказ для всей семьи. Для прекрасных дам в каталоге представлены средства по уходу за телом, волосами и лицом. Можно подобрать сыворотки, маски для различных типов кожи: комбинированной, сухой, жирной, нормальной, возрастной.

Не менее разнообразный выбор натуральной косметики для мужчин: эфирные масла, крема, пенки, гели. Богатый выбор мыл на основе грязи Сакского озера, ну и, конечно же, сама грязь – в фасовке 2 кг, комплекты грязевых аппликаций, грязевой препарат Биоль. Можно купить с доставкой косметику для детей с самого рождения.

Акции и выгодные предложения

В честь своего открытия новый магазин натуральной косметики в Петергофе проводит акции. Это уникальная возможность купить качественную уходовую косметику по максимально выгодной цене. В честь открытия в Sunny Life Shop можно приобреcти несколько видов сочных масок для ухода за кожей лица по сниженной цене, всего 200 рублей, а так же Живицу Кедровую на кедровом масле за 270 рублей.

Магазин планирует регулярно проводить распродажи и радовать своих клиентов выгодными акциями. Теперь натуральная косметика и товары для здоровья станут доступными для большого количества клиентов, проживающих как в Москве, так и в Петербурге.

Источник: https://sunnylifeshop.ru.