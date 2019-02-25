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Уникальные условия аренды дизельгенераторов

Темы дня

21 Марта 2019, 13:35

Дизельгенераторы представляют собой источники резервного питания. Они получили довольно широкое распространение в различных сферах:

– строительство;

– медицина;

– быт;

– коммунальные хозяйства;

– коммерческая сфера и т. д.

На покупку надежного и эффективного источника придется потратить немало средств. Если нужно сократить расходы и обеспечить доставку генератора на объект в максимально сжатые сроки, то лучшее решение – аренда генератора. Эта услуга пользуется большим спросом, поэтому ее оказывают многие компании. Уникальные условия аренды предлагает компания «Градус», которая располагает большим выбором генераторов популярных торговых марок. К аренде доступны установки мощностью от 8 до 560 кВт, отличающиеся техническими характеристиками. Это позволяет под любые нужды подобрать оптимально подходящую модель.

Особенности аренды генератора в компании «Градус»

 

Аренда дизельгенератора в компании «Градус» позволяет сократить общие расходы, так как оплата проводится за фактически отработанное время. К преимуществам также стоит отнести:

– возможность самовывоза дизельных генераторов в удаленные регионы. Самовывоз доступен круглосуточно;

– генераторы адаптированы под некачественное топливо, что позволит сократить расходы на техническое обслуживание;

– возможность заказа установок в исполнении «Супертихий»;

– бесплатное техническое обслуживание. Эта обязанность ложится на плечи сотрудников компании. Если во время работы установки произошел сбой, то на место выезжает мастер. Ремонт проводят опытные специалисты, поэтому на восстановление уходит минимум времени;

– устройства резервного питания всегда есть в наличии на базе. Это позволяет доставлять их на объект по первому требованию.

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