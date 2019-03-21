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Глаукома и катаракта как самые распространенные глазные заболевания


© Фото: pixabay.com

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Выбор способа лечение зависит от стадии заболевания. На ранней стадии врачи часто назначают медикаментозное лечение.

Известно много видов глазных заболеваний. Самые распространенные – катаракта и глаукома. Если своевременно не предпринять никаких мер, то эти заболевания могут прогрессировать и привести к полной потере зрения. Два недуга отличаются механизмом появления:

– Катаракта. Это появление мутности в линзе. Мутность выступает своеобразным барьером, который препятствует рассеиванию света. Это приводит к утрате остроты зрения.

– Глаукома. Это заболевание может передаваться генетическим путем. Причина – нарушение оттока жидкости, что приводит к повышению внутриглазного давления. Одно из причин развития глаукомы может стать катаракта.

Более подробно об особенностях, причинах и симптомах каждого из этих недугов можно узнать на информационно-познавательном сайте о зрении Oculo.by. Здесь собрано много полезной и интересной информации. Это только достоверные сведения, которые помогут больше узнать о причинах появления тех или иных глазных заболеваний.

Современные методы лечение глаукомы

 

Глаукома это недуг, который известен достаточно давно. Для борьбы с высоким давлением используются разные методы. С лучшей стороны себя показала лазерная коррекция. Использовать ее можно только на ранних стадиях. Использовать специальный лазер рекомендуется в ряде случаев:

– нет возможности использовать гипотензивные препараты;

– наблюдается угнетение функции зрения;

– консервативная терапия оказалась малоэффективной.

Лазерное лечение проводится двумя способами: иридэктомия или гиниоплатика. Выбор того или иного способа зависит от стадии развития заболевания и физиологических особенностей организма.

Современные методы лечение катаракты

 

Катаракта опасна тем, что если своевременно не предпринять никаких мер, то она может дать осложнения в виде:

– глаукомы;

– близорукости;

– полного разрушения капсулы хрусталика.

Выбор способа лечение зависит от стадии заболевания. На ранней стадии врачи часто назначают медикаментозное лечение. При запущенной болезни специалисты прибегают к хирургическому вмешательству. Если во время обследования обнаружено плотное ядро, то используется лазер. Во время воздействия лазером пациент не испытывает боли и дискомфорта. Это достаточно щадящий метод, который демонстрирует высокую эффективность и безопасность.

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