Главные события футбольного мира вывели «Зенит-арену» в рейтинг самых посещаемых стадионов

Одним из главных событий футбольного мира, вне всяких сомнений, является Лига Европы. Ежегодный международный турнир предоставляет спортсменам возможность посостязаться друг с другом за право обладания пятнадцати килограммовой серебряной чашей. Дополнительно предусмотрены щедрые призовые, превышающие отметку в 500 тысяч евро после прохождения финального этапа. Хоть основной трофей и является переходящим, уже на первом квалификационном этапе в борьбе за него участвует 52 команды со всех уголков Европы. В сезоне 2018/2019 в их число вошел и питерский «Зенит».

Сине-бело-голубые довольно активно включились в игру. На момент публикации материала, на счету команды в основном уверенные победы в матчах с ключевыми соперниками. Некоторые эксперты отмечают, что за успехами команды вполне может стоять не только грамотная работа тренерского состава, но и долгожданное обретение футболистами их нового дома – стадиона «Зенит-арена», известного также как «Санкт-Петербург», «Крестовский» и «Газпром Арена».

Нельзя не отметить, что футбольная мекка Питера вызывает большой интерес не только у россиян. Лучше всего об этом говорит статистика: за год трибуны стадиона посетила порядка 1,8 млн болельщиков. Этого оказалось достаточно для попадания в мировую двадцатку самых посещаемых спортивных сооружения такого плана. В 2020 году этот показатель легко может быть пройден, так как арена аккредитована на участие Чемпионате Европы.

Уже сейчас в интернете можно найти множество руководств для болельщиков, планирующих посетить «Зенит-арену» в обозримом будущем. Без помощи не останутся и иностранные поклонники футбола. Например, проект worldstadia.com довольно популярно рассказывает об инфраструктуре объекта и всех нюансах, сопутствующих его посещению. Все сведения предоставляются на международном английском языке.

Как оказалось, подобной информационной поддержки очень не хватало в мире футбола. Сегодня, когда прямая трансляция практически любого матча доступна на телевизорах, компьютерах и мобильных устройствах, нет ничего удивительного в том, что в тренде оказались «болельщицкие путешествия», обеспечивающие личное присутствие на матче.