  • 18 Февраль 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 18:18 66.2227  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 18:18 74.9757  
Нефть($) 18.02.2019 66.50 +0.20
Нефть(p) 18.02.2019 4395.10 +19.88

Быстрая и качественная уборка квартир в Петербурге


© Фото: uborka-kvartir-spb.com

Темы дня

Уборка в среднем длится несколько часов, зависит от объема и сложности работы.

Профессиональными клининговыми услугами пользуются не только государственные учреждения и предприятия, но и обычные граждане. Популярность обусловлена тем, что посредством профессиональной помощи можно сэкономить время.

После напряженного рабочего дня не нужно проводить свободное время за уборкой. Его можно посвятить общению с родными и близкими, любимому хобби, отдыху. Логичнее вариант клининга выглядит и в том случае, если клиент зарабатывает за время уборки больше, чем тратит на оплату услуг клининговой компании.

Среди преимуществ профессионального клининга стоит отметить экономию времени. Необязательно находиться в квартире или дома, пока работают уборщики. В целях безопасности стоит обращаться в компанию, которая несет ответственность за сохранность имущества и предоставляет услуги на основании профессионального договора.

Уборка в среднем длится несколько часов, зависит от объема и сложности работы. В это время можно посетить ресторана или кино, тренажерный зал, встретить с друзьями. Заказать уборку можно по возвращении из длительной командировки или отпуска. К вашему приезду квартира будет сиять чистотой.

Где заказать клининговые услуги в Петербурге?

 

Поскольку профессиональная клининговая помощь пользуется спросом, то в Северной столице работает множество компаний. Уборка квартир в Петербурге любой сложности и объема – это приоритетное направление работы компании «Уборочка». Она была открыта в 2015 году. Сегодня компания располагает широкой базой постоянных клиентов, которые смогли по достоинству оценить качество оказываемых услуг. Воспользовавшись помощью компании «Уборочка», каждый клиент может отметить ряд преимуществ:

  • использование профессиональных моющих и чистящих средств. Они подбираются с учетом обрабатываемой поверхности. Это исключает даже малейшую вероятность повреждения декоративной отделки, мебельной обивки и прочих поверхностей;
  • доступный уровень цен. Стоимость уборки рассчитывается при заключении договора и в последующем не меняется;
  • высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников, которые постоянно повышают уровень своей квалификации;
  • гарантия идеальной чистоты;
  • использование современной техники, поэтому даже сложные и объемные заказы выполняются оперативно.

Цените свое время и доверьтесь профессионалам!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Атмосферно и по-домашнему: лучшие места Петербурга с кавказской и среднеазиатской кухней

    Свежие лепешки из тандыра, овощи и мясо с мангала и, конечно, домашнее вино – «Санкт-Петербург.ру» выбрал отличные рестораны и кафе с блюдами Востока.

    читать далее →

    Куда пойти на зимнюю рыбалку вблизи Петербурга

    С 15 января 2019 года Смольный официально разрешил выходить на ледяной покров рек и озер. Теперь все любители рыбной ловли могут заниматься любимым хобби без опасения быть оштрафованными. «Санкт-Петербург.ру» разобрался, какие места будут самыми интересными для зимней рыбалки в городе и области.

    читать далее →

    Где увидеть звезды и раскрыть тайны вселенной: планетарии Петербурга

    Изучайте планеты и фантазируйте, разглядывая красоту бескрайнего космоса. «Санкт-Петербург.ру» подобрал лучшие планетарии в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.02.19
    Быстрая и качественная уборка квартир в Петербурге
    14.02.19
    Печать на одежде
    12.02.19
    Насколько эффективна методика удаления новообразований лазером?
    07.02.19
    Самые выгодные предложения по кредитованию под залог авто
    06.02.19
    Напольные пылесосы DW320 и DW870: что известно?
    02.02.19
    Профессиональная химчистка в Петербурге мягкой мебели и ковролина
    29.01.19
    10 лучших направлений для отдыха в феврале
    28.01.19
    Неписаные правила для тех, кто готовит диссертацию

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram