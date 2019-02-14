Многие современные компании предлагают услугу нанесения логотипа на одежду. Однако, несмотря на многообразие предложений, далеко не каждая организация гарантирует качество своей работы. В большинстве случаев клиенты остаются недовольны, так как из-за использования некачественных материалов логотип получается непривлекательным и не износостойким.

Уже после первой стирки, а иногда и просто при носке, краски растекаются, перепечатываются на кожу или другую одежду, трескаются, а сами изображения становятся неаккуратными, нечеткими и размытыми. Помимо этого, часто случается так, что нанесенный логотип теряет свою привлекательность из-за усадки ткани одежды.

Если вам нужна качественная печать на одежде, то эту работу следует доверять опытным специалистам, которые используют только лучшие материалы и современные технологии, обеспечивающие прекрасный результат.

Только узкоспециализированное предприятие может гарантировать качество нанесения печати, что позволит избежать всех вышеперечисленных неприятностей. Данная компания смогла сделать так, чтобы печать на футболках была красивой и недорогой, так как именно эти критерии считаются основными среди заказчиков.

Технологии печати

Как уже было сказано выше, компания использует современные технологии для нанесения логотипов на футболки, поло и другую одежду. Среди наиболее распространенных и эффективных технологий стоит выделить следующие:

печать методом сублимации;

печать методом шелкографии;

термотрансферная печать.

Благодаря перечисленным преимуществам печать на толстовках и другой одежде, сделанная специалистами, радует заказчиков прекрасными эксплуатационными характеристиками. Кроме того, предприятие предлагает своим клиентам услугу вышивки на поло, поскольку такой метод нанесения логотипа будет более устойчивым и оригинальным.

Заказывайте печать логотипов компаний на тонкой или трикотажной ткани.

Особенности нанесения печати

Если вам необходимо сделать печать на бомберах или другой одежде, обратитесь к специалистам, которые подберут оптимальный метод печати исходя из характеристик материала и пожеланий заказчика. При этом, одной из наиболее простых способов считается термотрансферная технология печати надписей и логотипов.

Доверяйте только надежным и опытным специалистам, которые выполнят заказ любого объема и гарантируют высокую цветопередачу, качественное перенесение изображения, а также доставку по всей стране.