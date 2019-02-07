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Самые выгодные предложения по кредитованию под залог авто

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Взять кредит на любые цели сегодня – не проблема. Это можно сделать в МФО без залога и поручителей. Однако такие быстрые кредиты по паспорту выдаются в небольших суммах. Что же делать, когда нужны более существенные деньги? В этом случае на помощь приходят выгодные кредиты под залог авто, которые оформляются в день обращения и предусматривают большие лимиты выдаваемых сумм.

Где выгоднее взять кредит под залог авто?

Получить кредит под залог автомобиля можно практически в любом банке. Однако процедура оформления и получения такого кредита довольно сложная и занимает много времени. Поэтому для тех, кому деньги нужны быстро, это не самый лучший вариант. Гораздо быстрее можно решить финансовые проблемы, обратившись в автоломбард в СПб, где можно получить кредит под залог авто быстро и в сумме до 90% справедливой рыночной стоимости транспортного средства. Вообще, автоломбарды предлагают гораздо более выгодные условия кредитования, чем традиционные финансово-кредитные учреждения. Здесь можно рассчитывать на оперативное оформление кредитного договора, гибкий индивидуальный график возврата средств, а также демократичную процентную ставку. И самое главное – залоговое имущество остаётся в распоряжении у клиентов автоломбарда, а не отправляется на специальную площадку, как это происходит в случае с банковскими кредитами под залог транспортных средств, которые постепенно утрачивают свою популярность.

Как оставить авто в собственном пользовании?

Трудно представить себе жизнь в современном мире без транспортного средства. Традиционное кредитование под залог авто заставляет заёмщиков распрощаться со своими транспортными средствами на срок действия кредитного договора. Услуги автоломбардов же позволяют получить деньги под залог ПТС, оставив залоговое имущество в собственном пользовании и распоряжении. Такие кредиты оформляются быстро, с предоставлением минимального набора документов. Заёмщики легко решают свои финансовые проблемы под минимальный процент с возможностью возврата кредита досрочно. В каждом конкретном случае разрабатывается индивидуальная схема погашения займа, подчинённая идее максимального комфорта для заёмщика. Индивидуальный подход к каждому клиенту делает услуги автоломбардов ещё более популярными и востребованными, ведь такие кредиты можно выплачивать тогда, когда удобно, с индивидуальной периодичностью платежей и в посильных суммах.

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