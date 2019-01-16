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Профессиональная химчистка в Петербурге мягкой мебели и ковролина

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02 Февраля 2019, 16:47

Профессиональная химическая чистка мягких поверхностей, напольных мягких покрытий решает не только задачи чистоты, а также и дезинфицирует поверхность.

Как производится процесс химчистки мебели и ковровых покрытий профессионально?

 

Бывают случаи, когда бытовые средства, подручная домашняя химия просто не справляется со сложными пятнами, со старыми въевшимися загрязнениями. Для удаления пятен большой интенсивности и давности используют услуги профессиональной химчистки мягкой мебели и ковров.

Процесс химической чистки состоит из визуального осмотра пятен, правильного подбора средств. Далее производится общая химическая чистка, сбор общей грязи и пыли с поверхности моющим пылесосом. После этого специалистами производится точная обработка химическими составами локальных загрязнений и пятен.

Далее производится вымывание и многоразовое прохождение экстрактором темных и затертых областей и пятен. Постепенно поверхность очищается, грязь вымывается. По окончанию производится сушка поверхностей профессиональным феном для предоставления Заказчику сразу после химчистки использовать свои предметы интерьера.

Как долго нужно будет ждать, пока будет выполнен весь процесс химчистки?

 

Как правило, небольшие и малогабаритные изделия моются и очищаются за 2-3 часа, в зависимости от сложности загрязнений. Ковролин метражом от 20 до 30 метров в квартирах чистится также за 1.5-3 часа.

При работе с коммерческими объектами требуется больше времени для удаления пятен и общей очистки изделий. Так, к примеру, химическая чистка в ресторанах и кафе может длиться и всю ночную смену (8-10 часов). Почистить ковровое покрытие в 150-200 м2 и еще более 35-50 посадочных мест требует определенного времени и усилий.

Ковровые покрытия в гостиницах и отелях могут чиститься за 3-8 часов, в зависимости от масштаба гостиниц, метража ковровых покрытий, типов загрязнений. Так, к примеру, ковролин на площади в 1000 м2 чистится от 7 до 10 часов с применением роторной машины с мягкой насадкой и экстракторов.

Химическая чистка изделий не только удаляет загрязнения, но и обеспечивает эстетический вид заведения

 

Профессиональная химчистка ковров, ковролина, мягкой мебели выполняет ряд задач.

1. Общая чистка изделий, удаление пыли, грязи.

2. Локальная очистка изделий с вымыванием застарелых пятен.

3. Дезинфицирование поверхностей от вредных микроорганизмов.

4. Улучшение общего вида изделий, формирование эстетичности и опрятности помещения.

5. Повышение срока службы и эксплуатации мягкой мебели, ковров.

6. Создание комфорта в офисе, квартире, в загородном доме.

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