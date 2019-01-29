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10 лучших направлений для отдыха в феврале


© Фото: Instagram / @katie.one

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Чтобы отдых прошел идеально, обязательно спланируйте его заранее.

Очень многие россияне мечтают сбежать от суровых морозов зимой на теплое морское побережье. Февраль – подходящий месяц, чтобы воплотить мечту в реальность.

Если вы планируете путешествовать зимой, то начните поиск страны с юго-восточного направления. Если вы хотите во время отдыха вдоволь насладиться теплым морем и горячим солнцем, то стоит рассмотреть следующие страны:

  • Египет;
  • Таиланд;
  • Доминикана;
  • Танзания;
  • Тенерифе;
  • Шри Ланка;
  • Гоа;
  • Куба;
  • Филиппины.

Египет

 

Самая популярная страна среди россиян в феврале – это Египет. Одна из причин в том, что зимой здесь можно хорошо отдохнуть, но заплатить при этом относительно немного. К основным достоинствам отдыха в Египте также можно отнести:

  • перелет не занимает много времени;
  • возможность комфортабельного отдыха всей семьей, в том числе с детьми;
  • выдача визы по прилёте;
  • большой выбор отелей. В том числе с программой «всё включено»;
  • разнообразная экскурсионная программа.

Таиланд

 

Это неизменный фаворит. В этой стране можно хорошо провести время с детьми. Стоимость туров в феврале находится в разумных пределах. Среди достоинств отдыха здесь особого внимания заслуживают благоприятные климатические условия. Даже люди с повышенной чувствительностью не будут испытывать неудобств после перелета. Порадует туристов безвизовый режим, что исключит дополнительные затраты при подготовке к поездке.

Доминикана

 

Февраль – это лучший месяц для посещения этого курорта. Почему стоит выбрать именно эту страну. Есть как минимум три причины:

  1. высокий уровень сервиса в отелях. Можно также найти предложения по программе «все включено»;
  2. возможность пребывания в стране на протяжении 30 дней без визы;
  3. благоприятные климатические условия.

Танзания

 

Относительно молодым направлением в туризме считается Танзания. Но она уже пользуется большой популярностью, в том числе и среди россиян. Пик сухого сезона в этом регионе приходится именно на февраль – идеальное время для пляжного отдыха. Помимо доступного уровня цен и красивейших пейзажей туристов порадует большой выбор развлечений. Здесь отлично проведут время любители активного отдыха, которые увезут с собой массу ярких и незабываемых воспоминаний.

Мальдивы

 

Перечисляя самые популярные туристические маршруты в феврале, нельзя обойти стороной райские острова – Мальдивы. Лучше планировать сюда поездку в первой половине месяца. Причина в погоде. Именно в это время здесь устанавливается безветренная погода, поэтому можно получить максимальное удовольствие от пляжного отдыха. Если вы увлекаетесь серфингом, то посетите острова в конце февраля. В это время сюда съезжаются серферы из разных уголков планеты.

Чтобы отдых прошел идеально, обязательно спланируйте его заранее. При выборе страны учитывайте как свои вкусы, так и финансовые возможности. В середине зимы можно провести незабываемо время вдали от серости будней, но при этом не потратить баснословные суммы.

Статья подготовлена на основании информации сервиса Scanner.travel.

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