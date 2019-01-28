Неписаные правила для тех, кто готовит диссертацию

Кандидатская диссертация – важный этап в жизни аспиранта, своеобразный итог его работы. И неважно, планируете ли вы в дальнейшем заниматься трудом, связанным с наукой или просто положите кандидатскую на полку – к ее защите обязательно придется готовиться, а на написание тратить личное время.

Приготовьтесь морально

Написание диссертации – это большой труд, и только 20-30% кандидатов в итоге доводят его до конца. Подумайте сразу, готовы ли вы минимум на несколько месяцев отложить другие важные в вашей жизни задачи, заниматься зачастую не самым приятным делом, копаться в литературе, проходить защиту по вашему «делу». И если диссертация не сильно и нужна, еще раз взвесьте все за и против подобной инициативы.

Помните, что по большому счету кандидатская не имеет ничего общего с наукой – ее защита сродни обряды посвящения в среде ученых. Вы же можете быть хорошим ученым по своей сути, не имея степеней и регалий и наоборот.

Как выбирать преподавателя?

В отличие от курсовой или дипломной работы у студентов, куратор вашей кандидатской не должен и скорее всего не будет вам сильно помогать. Его задача дать вам первичный импульс и показать, в каком месте копать – то есть, дать нормальную тему. Его же задача – дать пару рекомендаций на завершающем этапе.

Если же вам попался наставник, который действительно заинтересован в выбранной вами теме, можете считать себя везунчиком. Работайте и держите куратора в курсе, чтобы его интерес не угас.

Оппонента тоже следует выбирать правильно – он должен разбираться в выбранной вами теме, но не быть в ней докой. Молодой оппонент, который старается выглядеть лучше на фоне других, может в итоге повредить вам и вашей защите.

Чему уделять внимание?

Поймите на начальном этапе, что много людей не будут читать вашу работу. В лучшем случае этой чести удостоятся человека три – ваш руководитель, оппоненты и вы сам. Всем остальным будет достаточно вашего выступления и сопровождающих документов. Введению вашей работы в дальнейшем достанется куда больше внимания – его, как и реферат, могут прочитать уже многие.

Поэтому основное внимание следует уделить следующим моментам: введению, местам, которые и будут защищаться, научной новизне, списку работ соискателя и вашим оппонентам.

Не старайтесь написать много или мало – большой объем может буквально разозлить оппонентов, а малый объем подразумевать, что вы либо слишком умны, либо слишком скудны умом. И то, и другое наказуемо.