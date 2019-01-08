Как оставаться в курсе последних событий в стране и мире

Информация – это один из наиболее ценных ресурсов нашего времени. Имея к нему доступ можно моментально узнавать обо всех изменения в законах, грамотно управлять своими финансами, а также своевременно реагировать на различные события и защищать себя от их последствий.

Становиться для этого олигархом или высокопоставленным государственным служащим вовсе не нужно. Большая часть действительно полезных данных находится в открытом доступе. Речь идет, конечно же, о средствах массовой информации. Например, такие проекты, как ньювс ру представлены в электронном формате, а значит, доступны для читателя 24 часа в сутки. Попасть на сайт можно абсолютно с любого устройства, поддерживающего работу браузера и имеющего доступ в интернет.

Проблемы современной прессы

Нельзя не отметить, что новостные сайты имеют ряд серьезных недостатков:

Во-первых, их редакторы бывают очень предвзяты, что выражается в однобоком представлении любой информации;

Во-вторых, журналисты и копирайтеры, прикрываясь анонимностью, довольно часто позволяют себе вольности в использовании русского языка;

В-третьих, некоторые новости и заметки могут быть щедро сдобрены рекламой спонсоров.

Справедливости ради стоит сказать, что все эти проблемы являются наследием печатных газет и журналов. По другому ни одному средству массовой информации попросту не выжить. Различные баннеры и всплывающие окна являются для сайта источником небольшого, но постоянного дохода. К счастью, проявив недюжую смекалку, все это можно довольно легко отключить.

Читаем новости вовремя

Идеальное время для ознакомления с последними новостями – это утро. Тем, кто располагает внушительным количеством свободного времени подойдет завтрак. Не так уж и плохо попивать свежезаваренный кофе, закусывать его бутербродом и узнавать о последних событиях в стране.

Не менее перспективная идея – читать новости находясь в дороге на работу. Пассажиры общественного транспорта могут делать это практически в любой момент, а водителям стоит подождать пробки или особо медленного светофора. Так или иначе, о последних событиях лучше всего узнавать в начале дня.