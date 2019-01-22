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Преимущества палубной доски


© Фото: realwood.ru

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Данный тип доски используется для покрытия полов в тех помещениях, где наблюдается повышенный уровень влажности.

Распространенным материалом, который сегодня часто используется для укладки напольных покрытий, считается палубная доска. Этот материал отличается от остальных покрытий тем, что в нем на лицевой стороне имеются фаски с закругленными углами.

Данный тип доски используется для покрытия полов в тех помещениях, где наблюдается повышенный уровень влажности. Речь идет не только о саунах и банях, но и о верандах, террасах и других пристройках, где пол подвергается агрессивному воздействию перепадов температур и уровня влажности. Поэтому палубная доска часто используется в загородном строительстве.

Особенности палубной доски

 

Этот материал изготавливается из натуральной древесины специальных пород, а также проходят обработку в производственных условиях, что позволяет сделать его устойчивым к высокому уровню влажности, низким и повышенным температурам, а также резким перепадам. Все вышеперечисленные факторы разрушительно влияют на любой другой материал, поэтому простые деревянные изделия не могут эксплуатироваться в подобных условиях в течение длительного времени, а палубная доска спокойно переносит любые воздействия, сохраняя первоначальные износостойкие характеристики и эстетичный внешний вид.

Как понятно из названия доски, этот материал распространен в кораблестроении, поскольку чаще всего используется для отделки корабельных палуб. Но несмотря на такое специализированное назначение, благодаря прекрасным эксплуатационным характеристикам и доступной цене, палубная доска нашла применение и в обустройстве полов жилых помещений, а также дорожек на приусадебных участках.

Часто такая доска называется террасной. А благодаря особому покрытию материала, его поверхности даже в мокром состоянии остается нескользкой, поэтому по ней можно безопасно передвигаться. Это качество не осталось незамеченным среди тех, кто стремиться сделать территорию возле бассейнов безопасной и комфортной для хождения.

Дерево, используемое для изготовления палубной доски

 

В большинстве случаев палубная доска изготавливается из лиственницы, поскольку древесина этой породы не подвержена гниению, отличается высокой прочностью, не ниже, чем у дубовых досок, морозостойкостью и доступной ценой. А для того, чтобы увеличить эксплуатационный срок напольного покрытия, производителя пропитываются доску специальными маслами, которые предотвращают растрескивание и порчу материала из грязи и других негативных факторов.

Помимо лиственницы для изготовления палубной доски могут использоваться и другие породы дерева. Специалисты рекомендуют выбирать определенный вид исходя из общего стиля, в котором выдержан весь участок или отделочных материалов, используемых для отделки помещения, где планируется сделать пол из этой доски.

Еще одним важным преимуществом палубной доски является ее неприхотливость в уходе, а при необходимости можно легко частично или же полностью заменить доску и при этом потратить минимум усилий.

По материалам сайта: http://realwood.ru/.

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