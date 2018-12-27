Применение поливизора

Чтобы бизнес был процветающим, успешным и приносил больше прибыли, необходимо предпринять максимум усилий и постоянно привлекать потенциальных потребителей, поскольку именно это является важной составляющей успеха.

С помощью такого оборудования, как поливизор, аренда которого доступна в специализированной компании на выгодных условиях, можно в короткие сроки достичь поставленной цели и при этом сэкономить время и средства на маркетинговой кампании.

Что такое поливизор?

Поливизором называется специальное устройство, с помощью которого можно создать специальный экран в воздушном пространстве и проецировать на нем изображения любого уровня сложности. Такая туманная завеса останется невидимой для невооруженного человеческого глаза, а ощутить ее прохладу можно только пройдя сквозь созданный паровой экран.

Отдельно стоит отметить простой принцип функционирования, благодаря чему многие компании используют в рекламных целях polivizor, арендовать который можно по выгодной цене для разового использования и привлечения целевой аудитории. Устройство работает за счет того, что в установленную параметрами точку направляется воздушный поток с большим количеством мелких капель воды. Затем на паровую завесу можно направить проекцию нужного изображения, а в результате такого сочетания получается недорогая альтернатива голограмме.

Водяные капли генерируются за счет ультразвука, за счет чего частицы имеют отрицательный заряд и друг от друга отталкиваются. За счет этого проекция не оставит пятен или других следов на одежде зрителей. Кроме того, специалисты утверждают, что человеческой коже контакт с паровой проекцией не приносит никакого вреда.

Достоинства поливизора

Нельзя не отметить то, каким количеством выгодных преимуществ отличается проекция на пар, аренда которой порадует вас доступной ценой.

Среди основных преимуществ поливизора стоит выделить следующие: