Что такое CFD-контракты и почему их выбирают для торговли

Понятие CFD-контрактов, особенности и преимущества их применения трейдерами, работающими с рынком Forex. Что нужно знать о рассматриваемом инструменте и его использовании.

Forex – рынок межбанковского обмена валют по свободной стоимости. Изначально он был открыт с целью урегулирования финансовых операций. На него возлагалась функция стабилизации положения международного валютного рынка. Но со временем цели использования несколько изменились. Сегодня Forex – это отличный способ получения финансовой прибыли даже при минимальном капитале, который доступен каждому частному лицу. Главное – понимание сути деятельности, правильный выбор торгового инструмента.

Что такое CFD

В последнее время среди лиц, торгующих на рынке Forex, большую популярность получил такой инструмент как CFD. Речь идет о контрактах на разницу цены выбранного актива, они позволяют инвесторам получать прибыль без необходимости приобретения последнего. Такая организация деятельности оказывается весьма прибыльной и простой.

По сути, CFD – это сделка между инвестором и маркетмейкером. Трейдер приобретает не сам актив, а только контракт на разницу стоимости. Если к завершению срока его действия она окажется положительной по отношению к начальным показателям, маркетмейкер выплатит ее инвестору. Такую операцию можно считать успешной с точки зрения трейдера. При отрицательных цифрах со счета инвестора списывается соответствующая денежная сумма и переводится маркетмейкеру, что говорит о неуспешности сделки. Так удается отметить, что главной целью при работе с CFD становится успешное прогнозирование изменения цены выбранного актива. Чем оно точнее, тем выше вероятность получения прибыли.

Преимущества работы с CFD контрактами

Несмотря на доступность большого количества других инструментов, трейдеры, работающие на рынке Forex, чаще всего выбирают именно CFD контракты. Это не удивительно, ведь такое решение позволяет отметить ряд весомых преимуществ:

• прибыль можно получить независимо от того, как меняется цена выбранного актива на рынке – возрастает или снижается;

• для начала работы не нужно владеть крупным стартовым капиталом, как того требуют сделки, направленные на полноценное приобретение торгового инструмента. Достаточно иметь на счету 2000$;

• есть возможность заключать крупные сделки, используя предлагаемое брокерами кредитное плечо, которое может достигать соотношения 1:400;

• для заработка можно использовать любые подходящие активы: драгоценные металлы, акции, цифровую валюту и т.д.;

• есть возможность самостоятельно контролировать риски. Сделку можно закрыть в любой момент, когда отмечается ее выгода для вас. Сроки действия контрактов CFD не ограничены;

• величина прибыли может достигать достаточно крупных размеров, если цена выбранного актива резко возросла или значительно снизилась. Главное – правильно управлять инструментом, знать, какие действия и в какие моменты выполнять;

• работать с CFD можно из любой точки мира. Такие контракты получили огромную популярность, поэтому все, что нужно для начала их применения – наличие ПК с подключением к сети Интернет.

Только на первый взгляд может показаться, что для работы с CFD необходимы специальные знания и многолетний опыт. Безусловно, использование указанного инструмента требует от инвестора определенного понимания темы, но в целом, обрести необходимые навыки удается в процессе торговли и сделать это достаточно эффективно. К тому же, новичкам доступны огромные объемы специальных обучающих материалов. Часть из них предоставляют сами брокеры – посредники, через которых ведется торговля на рынке Forex.

Важно! К выбору брокерской организации нужно подходить с особой ответственностью. От вашего решения зависит очень много: удобство используемой для торговли платформы, минимальная величина стартового капитала, размер комиссионных, качество обучения и поддержки в процессе активной деятельности.

Как работать с CFD

Здесь все просто. Например, вы решили использовать в качестве инструмента акции Facebook. Если вы полагаете, что их стоимость в будущем увеличится, нужно открыть позиции на приобретение этого актива. Если считаете, что цена упадет, создавайте приказ на продажу. При изменении стоимости в спрогнозированном направлении вы получаете доход, равный разнице показателей на момент открытия и закрытия сделки.

Важно! Чтобы правильно спрогнозировать движение цены, нужно предварительно провести анализ и мониторинг, учесть все факторы, способные повлиять на этот процесс.