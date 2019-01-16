  • 16 Январь 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 21:22 66.3487  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 21:22 75.6445  
Нефть($) 16.01.2019 60.74 +0.13
Нефть(p) 16.01.2019 4014.42 +14.69

Разнообразие планировок однокомнатных квартир


© Фото: надежные-застройщики.рф

Темы дня

Готовые однокомнатные квартиры в Тюмени.

В жилом комплексе «Заречный» вы сможете приобрести однокомнатную квартиру на выгодных для себя условиях. Поэтому если вас интересуют Готовые однокомнатные квартиры в Тюмени, то именно здесь вы найдете широкое разнообразие современных и удобных планировок. ЖК располагается в экологически чистом и безопасном районе Тюмени, тут вы гарантировано отдохнете от шума и загазованности мегаполисов. «Заречный» - это 8 и 16-ти этажные здания, которые уже введены в эксплуатацию. Огромным преимуществом является то, что объект закрыт от прохода посторонними, а под землей построен большой и комфортабельный паркинг.

Во дворе есть детская игровая площадка, которая оборудована специальным антискользящим покрытием. Со временем в эксплуатацию будет введен стадион, где вы сможете заниматься спортом всей семьей. Каждое помещение ЖК имеет улучшенную черновую отделку: потолок и стены сделаны по технологии «маяк», обустройство пола, надежная входная дверь с эффектом шумоизоляции, пластиковые окна, наличие счетных устройств, гидроизоляция ванной комнаты. Кроме того, покупателям доступна Заявка на ипотеку в Тюмени, с помощью которой приобретение такой квартиры станет доступным для многих семей.

Преимущества покупки

 

У покупателей есть уникальная возможность – самостоятельно убедиться во всех преимуществах. Стоит отметить развитую инфраструктуру: рядом есть несколько школ, детские сады, больница, школа искусства, спортивный зал и большое обилие магазинов на любой вкус. Всего десять минут ходьбы, и вы находитесь в живописном месте, которое располагается у реки, тут вы сможете насладиться природой во время неспешной прогулки.

Студии новостройки в Тюмени в этом и других современных жилых комплексах – это экономичное решение и возможность улучшения жилищных условий.

Тут вы найдете аквапарк, который был введен в эксплуатацию еще в 2017 году. Рядом располагается удобная транспортная развязка, поэтому вы без труда сможете добраться в любые районы города. Каждому покупателю здесь предложат вариант, удовлетворяющий его по всем параметрам: цена, габариты. В ассортименте есть уютные однокомнатные квартиры с качественной черновой отделкой. Приобрести жилье можно в ипотеку или на других выгодных условиях. При наличном расчете клиент получает существенную скидку.

Вы также можете рассчитывать на рассрочку, если внести первоначальный взнос в размере 40 процентов от первоначальной суммы. Однокомнатная квартира в большинстве случаев – это выгодное капиталовложение, даже если у вас уже есть жилье. Стоимость квартир только растет, особенно если речь идет о таких хороших и комфортабельных районах.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 парков Петербурга с бесплатным входом зимой

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие парки Северной столицы, за посещение которых в зимний сезон не берут плату.

    читать далее →

    Где в Петербурге зимой сходить в бассейн под открытым небом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно поплавать с видом на природу даже в морозные дни.

    читать далее →

    Топ-5 общественных бань Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных парных, где можно отдохнуть и набраться сил в ожидании весны.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    16.01.19
    Разнообразие планировок однокомнатных квартир
    16.01.19
    Распространенные ошибки при строительстве частного дома
    09.01.19
    Мясорубки Dauken
    08.01.19
    MetaTrader4 и роль стратегии в торговле на Форекс
    03.01.19
    Parimatch: проверенная компания для бетторов
    27.12.18
    Технический и фундаментальный анализ рынка Форекс
    27.12.18
    Интернет-магазин стильных наручных часов
    13.12.18
    Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram