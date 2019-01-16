Разнообразие планировок однокомнатных квартир

В жилом комплексе «Заречный» вы сможете приобрести однокомнатную квартиру на выгодных для себя условиях. Поэтому если вас интересуют Готовые однокомнатные квартиры в Тюмени, то именно здесь вы найдете широкое разнообразие современных и удобных планировок. ЖК располагается в экологически чистом и безопасном районе Тюмени, тут вы гарантировано отдохнете от шума и загазованности мегаполисов. «Заречный» - это 8 и 16-ти этажные здания, которые уже введены в эксплуатацию. Огромным преимуществом является то, что объект закрыт от прохода посторонними, а под землей построен большой и комфортабельный паркинг.

Во дворе есть детская игровая площадка, которая оборудована специальным антискользящим покрытием. Со временем в эксплуатацию будет введен стадион, где вы сможете заниматься спортом всей семьей. Каждое помещение ЖК имеет улучшенную черновую отделку: потолок и стены сделаны по технологии «маяк», обустройство пола, надежная входная дверь с эффектом шумоизоляции, пластиковые окна, наличие счетных устройств, гидроизоляция ванной комнаты. Кроме того, покупателям доступна Заявка на ипотеку в Тюмени, с помощью которой приобретение такой квартиры станет доступным для многих семей.

Преимущества покупки

У покупателей есть уникальная возможность – самостоятельно убедиться во всех преимуществах. Стоит отметить развитую инфраструктуру: рядом есть несколько школ, детские сады, больница, школа искусства, спортивный зал и большое обилие магазинов на любой вкус. Всего десять минут ходьбы, и вы находитесь в живописном месте, которое располагается у реки, тут вы сможете насладиться природой во время неспешной прогулки.

Студии новостройки в Тюмени в этом и других современных жилых комплексах – это экономичное решение и возможность улучшения жилищных условий.

Тут вы найдете аквапарк, который был введен в эксплуатацию еще в 2017 году. Рядом располагается удобная транспортная развязка, поэтому вы без труда сможете добраться в любые районы города. Каждому покупателю здесь предложат вариант, удовлетворяющий его по всем параметрам: цена, габариты. В ассортименте есть уютные однокомнатные квартиры с качественной черновой отделкой. Приобрести жилье можно в ипотеку или на других выгодных условиях. При наличном расчете клиент получает существенную скидку.

Вы также можете рассчитывать на рассрочку, если внести первоначальный взнос в размере 40 процентов от первоначальной суммы. Однокомнатная квартира в большинстве случаев – это выгодное капиталовложение, даже если у вас уже есть жилье. Стоимость квартир только растет, особенно если речь идет о таких хороших и комфортабельных районах.