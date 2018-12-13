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Распространенные ошибки при строительстве частного дома

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16 Января 2019, 12:23

Уютный загородный коттедж – мечта многих людей, которые устали от городского шума. Чтобы построить долговечное строение, недостаточно быть хорошим кровельщиком или разбираться в кладке стен.

Строительство даже небольшой дачи – это сочетание всех работ, от выбора участка, разработки проекта, заканчивая подбором кровли, дизайна для приусадебного участка. Только комплексный подход и четкое планирование, контроль качества работ на всех этапах гарантирует хороший результат. Недочеты приводят к потерям финансов, к последующим трудностям при эксплуатации строения, к угрозе жизни.

Экономия на разработке проектной документации

 

Возведение любого строения начинается с составления проекта. Это основа, залог того, что конечный результат будет соответствовать вашим запросам. Не нужно экономить на этом этапе, так как составленный проект исключит проблемы:

  • задержка по срокам. На основании проектной документации оценивается объем и сложность работ, что поможет строителям точно рассчитать время и сроки сдачи дома в эксплуатацию;
  • перерасход строительных материалов. При наличии готового проекта можно точно рассчитать, сколько потребуется блоков, арматуры, цемента, кровли. Это поможет еще на этапе покупки строительных материалов значительно сэкономить деньги;
  • отклонение от технологии. Точные инженерные расчеты исключат переделки в будущем, опасные ситуации для будущих жильцов;
  • возможность возведения с учетом личных запросов, финансовых возможностей. Готовый проект поможет рассчитать стоимость строительства.

Неправильно выбранный фундамент

 

Основа любого здания – фундамент. На него приходится нагрузка всей конструкции. От прочности основания зависит надежность, долговечность строения. При его выборе учитывается тип грунта, уровень залегания подземных вод, климатические особенности местности. Предварительно проводится геологическое изучение местности. Учитывается общий вес конструкции, который зависит от этажности, типа стройматериалов. Подбирая подходящий тип, нужно:

  1. Рассчитать нагрузки на основании проекта.
  2. Определение несущей способности грунта (проводится гидрогеология).
  3. Расчет фундамента под конкретные условия.

Ошибки, допущенные при заливке основания, самые неприятные. Их тяжело и достаточно дорого исправлять. Ряд недочетов практически невозможно исправить. Поэтому при выборе типа и размеров будущего фундамента лучше обратиться к опытным проектировщикам или инженерам.

Игнорирование финансовых возможностей

 

С помощью проекта просчитывается смета, которая помогает заказчику оценить свои финансовые возможности. Это грамотный подход, так как можно спланировать будущие расходы, исключить простои, непредвиденные траты. Отсутствие сметы может поставить застройщиками перед серьезными проблемами:

  • отсутствие денежного резерва;
  • возведение слишком большого здания;
  • затянутое по времени строительство.

Экономия при выборе строительной компании

 

Доверив строительство надежной компании, заказчик исключает много проблем в виде ошибок и недочетов, дополнительных расходов, задержек по времени. На строительном рынке можно встретить множество предложений. Свою помощь предлагают небольшие фирмы, частные лица, крупные организации, которые готовы выполнить возведение коттеджа «под ключ». Чем серьезнее ваши ожидания, тем более тщательно нужно подбирать исполнителя. При выборе подрядчика обратите внимание:

  • получила ли компания специальную лицензию;
  • предоставление официальной гарантии на все виды оказываемых услуг;
  • пакет документов;
  • опыт сотрудников;
  • спектр оказываемых услуг;
  • цены;
  • отзывы клиентов.

Экономия на покупке строительных материалов

 

Загородный коттедж – это опора, защита от ветра, дождя, низких температур. Он должен выдерживать воздействие всех внешних факторов, не утрачивая свою первоначальную прочность и надежность. Экономить на этом этапе можно, но не в ущерб собственной безопасности. С помощью составленного проекта рассчитывается нужное количество кирпича, цемента, черновой отделки. Не придется покупать лишнее сырье. Оформляя заказ в крупных магазинах, можно получить дополнительную скидку. Они предложат большой выбор товара, поэтому можно подобрать все нужное для строительства в одном месте. Не стоит экономить, покупая товар сомнительного качества по низкой цене.

При сомнениях лучше посоветоваться со строителями. Компании, которые строят дома «под ключ», сами подбирают материалы. Они учитывают запросы заказчика и его финансовые возможности.

Информация для статьи взята с сайта dobrovdome.ru.

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