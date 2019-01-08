MetaTrader4 и роль стратегии в торговле на Форекс

Торговый терминал MetaTrader4 с каждым годом завоевывает все большую популярность у трейдеров. Поработав какое-то время с другими терминалами, некоторые новички считают MetaTrader4 излишне "навороченным", так как он содержит в себе огромное количество различных функций. Но чем больше трейдер-новичок практикуется, тем яснее начинает понимать, что большинство этих функций значительно упрощают его ежедневный труд. Сама система стабильна и надежна, ее просто использовать.

Среднестатистическому трейдеру важно разобраться лишь с основными функциями торгового терминала, знать как добавить уведомления в MetaTrader4, как закрыть сделку и т.д. Этого будет достаточно для того, чтобы с уверенностью начать свой путь на бирже. Но так как развитие технологий происходит безостановочно, то и сам функционал metatrader4 постоянно совершенствуется.

Хотя многие спекулянты привыкли совершать свои сделки вручную, это не мешает им задумываться о переходе к автоматическим торгам. Большинство трейдеров действует по одной системе. Они дожидаются, когда торговая система подаст им сигнал о покупке или продаже, и после этого совершают вход в рынок.

Но данная система имеет один существенный изъян: трейдер обязан постоянно контролировать текущую рыночную ситуацию. Именно по этой причине приходится упускать выгодные сделки в то время, когда трейдер покидает свое рабочее место. Именно это заставляет многих трейдеров начать пользоваться автоматическими торговыми программами, которые по-другому называют торговыми роботами.

Спекулянту остается лишь описать алгоритмы, по которым его прибыльная торговая система подаёт ему сигналы. Опытный программист переведет его мысли и параметры индикаторов в программный код, который и будет в дальнейшем отвечать за торговлю. Программа будет отвечать не только за анализ биржевого рынка, но и станет открывать сделки в тех точках, где это будет необходимо, и фиксировать полученную прибыль.

Но это вовсе не означает, что программа полностью заменит трейдера. Торговый эксперт лишь сможет самостоятельно торговать, но трейдер должен регулярно наблюдать за его работой и вносить важные корректировки параметров.

Можно практически бесконечно анализировать работу автоматической системы и вносить необходимые коррективы в ее настройки. К тому же свободное время, которое было раньше занято анализом графиков и поиском новых точек входа, теперь можно будет затратить на разработку новой торговой стратегии, которая будет работать по усовершенствованным алгоритмам.

Некоторые трейдеры не хотят доверять разработку торговой систему постороннему человеку. Именно по этой причине они изучают языки программирования и пытаются создать программу самостоятельно.

Если вы ничего не смыслите в языках программирования, то вам следует доверить разработку торговой системы опытному специалисту. Или вы можете приобрести прибыльного торгового робота и просто установить его на свой торговый терминал.