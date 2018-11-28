Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!

Мариинский театр в Петербурге вливается в плеяду партнеров Юнистрим, и зрители получили доступ к удобной и выгодной услуге: онлайновой оплате билетов на предстоящие представления, причем без комиссии.

«У Мариинского театра множество поклонников по всей России, – отметил председатель правления АО КБ «ЮНИСТРИМ» Кирилл Пальчун. – Мы рады предоставить жителю любого города страны возможность в любой момент купить билет в этот театр, используя для оплаты карту любого банка. Например, вы находитесь в Новосибирске – за тысячи километров от Мариинки, но через месяц собираетесь в отпуск в Петербург. К моменту вашего приезда все билеты давно раскупят. Поэтому не стоит терять время: покупайте билет прямо сейчас! А мы вместе с театром предоставим для этого удобный функционал».



Купить билет несложно:

– заходите на сайт Мариинского театра;

– направляйтесь в раздел «Афиша и билеты»;

– решайте, что хотели бы посмотреть;

– выбирайте свободные места.