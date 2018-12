Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей

Парфюмерная сеть «Улыбка радуги» стала национальным победителем премии общественного мнения «Лучший сетевой магазин года России 2018-2019». Церемония награждения состоялась на этой неделе.

Онлайн-голосование покупателей велось на протяжении пяти месяцев в режиме онлайн. В список участников попали более 200 сетевых и интернет-магазинов.

Потребители оценивали ритейлеров по шкале от 1 до 10 по таким показателям как цена, ассортимент, атмосфера, сервис, комфорт, доверие. Средняя оценка, полученная сетями, работающими в России, – 7,17. Средняя оценка интернет-магазинов – 7,58.

Сеть «Улыбка радуги» также стала лучшей в номинации «Парфюмерия и косметика» среди сетевых магазинов, а также в этой же категории среди интернет-магазинов.

Российская премия «Retailer of the Year Russia 2018-2019» является частью крупной европейской премии, присуждаемой потребителями, Retailer of the Year Europe. В 2018 году это голосование проходило в девяти странах. Национальные победители становятся претендентами на европейский титул, итоги которого подводятся на мероприятии в Брюсселе.