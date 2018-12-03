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Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?

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Новогодние корпоративы не за горами, и значит пора подумать где, как и когда их отмечать? Event-агентство «Авентура» поможет разобраться в предновогодней суете.

Новогодние корпоративы не за горами, и значит пора подумать где, как и когда их отмечать? Event-агентство «Авентура» поможет разобраться в предновогодней суете.

Одно из крупных event-агентств Петербурга «Авентура» провело опрос более тысячи питерских компаний на тему организации и проведения новогодних корпоративов в этом году и выяснило, что более половины опрошенных компаний планируют отмечать новый 2019 год с коллегами. В среднем 40% компаний отмечают корпоративный праздник в составе от 40 до 100 человек. 35% организаций приглашают на мероприятие 100-300 человек. Около 20% – 300-500 сотрудников. И лишь 5% могут себе позволить организовать событие на 500-2500 человек.

По данным анализа агентства событий «Авентура» самые востребованные и «горячие» даты для проведения корпоративов в этом году – это 14 и 21 числа декабря. Около 15% компаний планируют свои корпоративы в период 15-20 декабря, примерно столько же 27-28 декабря. Большой популярностью пользуются даты 22-26 декабря.

«Самой невостребованной датой оказалось 29 декабря. 6% компаний отмечают праздник с 1 по 13 декабря, – рассказывает генеральный директор агентства событий «Авентура» Михаил Глушенков. – Также мы заметили, что многие торговые центры и сотовые компании отмечают свои корпоративы уже в новом году с 7 по 25 января».

Наиболее популярным форматом новогоднего корпоратива в Петербурге остается банкет с шоу программой. Некоторые компании выбирают выездные мероприятия за город или за границу, а также тимбилдинги, квесты, походы в театры или на концерты. Более мелкие организации ограничиваются фуршетом в офисе или в каком-нибудь лофте.

«Количество компаний, обращающихся в event-агентства за организацией мероприятий с каждым годом растет. Связано это, прежде всего, с развитием Event индустрии, – объясняет руководитель агентства «Авентура» Михаил. – Что касается бюджетов, то в связи с затянувшимся кризисом, многие компании их урезают. В лучшем случае бюджет остается неизменным».

Большая часть опрошенных компаний готовы выделить на новогоднее мероприятие в Санкт-Петербурге от 500 до 900 тысяч рублей (включая программу и банкет). Чуть меньшее количество ориентируются на 100-500 тысяч рублей. При этом 23% компаний готовы потратить от 1 до 4 млн рублей. А 13% компаний располагают суммами 5-10 млн рублей и более.

Бюджеты во многом зависят от уровня компании, количества человек, выбранного заведения и наполнения шоу-программы. Таким образом, получается, что средний чек на одного человека в этом году составляет 3-4 тысячи рублей на банкет и чуть больше 4-6 тысяч – на шоу-программу, свет, звук, декор и т. д. Получается средний чек за мероприятие – 7–10 тысяч рублей на человека.

Несмотря на все сложности, специалисты агентства событий «Авентура» вместе с коллегами event-индустрии отмечают, что ситуация с корпоративными мероприятиями ожидается лучше, чем в прошлом году.

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