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Сверхвысокомолекулярный полиэтилен

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03 Декабря 2018, 12:00

Область применения изделий из полиэтилена довольно широка. Всё чаще такой вид материала стал использоваться для изготовления всевозможных изделий из пластика. В зависимости от области использования, такой материал может использоваться как в строительстве, так и в пищевой, медицинской промышленности. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен пользуется большим спросом. Отличительные характеристики позволяют применять его для изготовления конвейерных направляющих, для производства фильтрованных пластин, ударных колпаков, насосов и пр. Существуют типы сверхвысокомолекуклярного полиэтилена, обладающего такими качествами, как устойчивость к абразивным средам, что позволяет использовать его в производстве с условиями повышенной опасности. Изделия такого типа обладают антистатичными свойствами

Для производства свмп используется качественный полиэтилен, отличающийся высокой плотностью и сверхвысокой молекулярной массой, благодаря чему удаётся получить надёжный ударопрочный по показателям материал, отличающийся износостойкостью и способностью выдерживать значительно низкие температурные режимы. На официальном сайте компании «Пластмассы СПб» можно подробнее познакомиться с полными характеристиками и сферой применения каждого типа сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Для уточнения информации можно связаться со специалистами, которые проконсультируют по всем вопросам.

На сайте компании посетители также могут познакомиться и с другими видами продукции, применяемыми в сфере инженерии, пищевой промышленности и пр. Сайт работает круглосуточно, что позволяет получить информацию в любое удобное время. Заказать товар можно, оформив заявку онлайн или по контактным телефонам, указанным на сайте. После оформления заявки в ближайшее время с вами свяжется специалист для уточнения данных. Для удобства предлагается таблица с подробными характеристиками материалов, представленных в продаже. Вся продукция сертифицирована и соответствует европейским стандартам. Познакомиться с сертификатами можно в соответствующем разделе.

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