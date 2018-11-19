Преимущества аренды генераторов

Дизельные генераторы представляют собой стационарные или мобильные установки, которые нашли применение в различных сферах:

– коммунальные службы;

– строительство;

– службы спасения;

– быт и т. д.

Дизельные генераторы представляет собой автономные станции, которые используются при обесточивании сети или выполнении работ в местности, где нет возможности подключения к сети. По причине востребованности в продаже представлен широкий модельный ряд оборудования. Но решить проблему с перебоями в подаче электричества можно не только посредством покупки, но и проката оборудования. Аренда генератора – это достаточно востребованная услуга. Повышенный спрос обусловлен многочисленными преимуществами:

– возможность получения энергии того, когда она необходима. Оборудование после заключения договора доставляется по указанному адресу в установленные сроки. Не нужно долго ждать поставки товара от производителя или поставщика;

– экономия средств. Аренда обойдется значительно дешевле, чем покупка качественной установки;

– исключаются дополнительные расходы на обустройство собственной ремонтной базы, содержание штата механиков, покупку инструментов и прочие организационные вопросы;

– экономия времени. Арендатор не занимается закупкой топлива, ремонтом, заказом запчастей. За техническое обслуживание оборудования отвечает компания, которая предоставляет его в аренду;

– возможность получения опыта эксплуатации дизельного генератора.

Где можно выгодно арендовать генераторы?

Лидирующие позиции в сфере проката на протяжении многих лет занимает компания «Градус». Она предлагает широкий выбор оборудования проверенных и популярных брендов. Компания проводит постоянное обновление техники, поэтому предлагает в прокат только надежное, безопасное и эффективное в использовании оборудование.

Оформляя прокат в компании «Градус» в СПб, каждый клиент может также оценить ряд дополнительных преимуществ:

– низкие цены;

– профессионализм сотрудников. Они помогают подобрать оптимально подходящую установку, ориентируясь на цели аренды и условия ее эксплуатации;

– высокий уровень сервиса. Можно заказать экстренную доставку установок в день обращения, ремонт и техническое обслуживание, доставку на объект.

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