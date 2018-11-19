Преимущества аренды генераторов

Дизельные генераторы представляют собой стационарные или мобильные установки, которые нашли применение в различных сферах:
– коммунальные службы;
– строительство;
– службы спасения;
– быт и т. д.
Дизельные генераторы представляет собой автономные станции, которые используются при обесточивании сети или выполнении работ в местности, где нет возможности подключения к сети. По причине востребованности в продаже представлен широкий модельный ряд оборудования. Но решить проблему с перебоями в подаче электричества можно не только посредством покупки, но и проката оборудования. Аренда генератора – это достаточно востребованная услуга. Повышенный спрос обусловлен многочисленными преимуществами:
– возможность получения энергии того, когда она необходима. Оборудование после заключения договора доставляется по указанному адресу в установленные сроки. Не нужно долго ждать поставки товара от производителя или поставщика;
– экономия средств. Аренда обойдется значительно дешевле, чем покупка качественной установки;
– исключаются дополнительные расходы на обустройство собственной ремонтной базы, содержание штата механиков, покупку инструментов и прочие организационные вопросы;
– экономия времени. Арендатор не занимается закупкой топлива, ремонтом, заказом запчастей. За техническое обслуживание оборудования отвечает компания, которая предоставляет его в аренду;
– возможность получения опыта эксплуатации дизельного генератора.
Где можно выгодно арендовать генераторы?
Лидирующие позиции в сфере проката на протяжении многих лет занимает компания «Градус». Она предлагает широкий выбор оборудования проверенных и популярных брендов. Компания проводит постоянное обновление техники, поэтому предлагает в прокат только надежное, безопасное и эффективное в использовании оборудование.
Оформляя прокат в компании «Градус» в СПб, каждый клиент может также оценить ряд дополнительных преимуществ:
– низкие цены;
– профессионализм сотрудников. Они помогают подобрать оптимально подходящую установку, ориентируясь на цели аренды и условия ее эксплуатации;
– высокий уровень сервиса. Можно заказать экстренную доставку установок в день обращения, ремонт и техническое обслуживание, доставку на объект.
Оформить заявку можно в наиболее удобное время, пройдя на сайт компании 9474444.com.