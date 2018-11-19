Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?

Продвижение коммерческого сайта – это одно из условий, при выполнении которого обеспечивается динамичное развитие бизнеса. Увеличить посещаемость веб-ресурса можно, если проводится продвижение сайта в поисковых системах.

Доверить эту работу можно оптимизаторам компании «Редби». Для каждого клиента они персонально разрабатывают стратегию, которая позволяет вывести сайт в том 10 Яндекс и Google по сотням коммерческих запросов, в том числе и мобильный поиск.

Профессиональная раскрутка сайта позволяет решить ряд важных задач:

увеличение трафика. При грамотной разработке стратегии за первые три месяца обеспечивается рост трафика в среднем на 30%;

увеличение конверсии. Уже за первый месяц сотрудничества отмечается существенный рост количества профильных заявок;

оптимизация затрат. Обеспечивается рост трафика из поисковых систем.

Факторы успешного сео-продвижения

Компания ООО «Редби» работает на протяжении 12 лет, зарекомендовав себе как надежного и ответственного исполнителя. Ее сотрудники используют современные методы и индивидуальный подход к каждому клиенту. Стратегия разрабатывается персонально с учетом специфики бизнеса. Эффективная раскрутка в 2019 году – это комплекс мероприятий, при проведении которых должны приниматься во внимание следующие факторы:

мобильная версия сайта или адаптивный дизайн. На этот момент стоит обратить пристальное внимание, так как сегодня более 60% пользователей для поиска информации в сети используют мобильные устройства;

турбостраницы для Яндекс и AMP для Google. Даже при относительно невысокой стоимости интернета обеспечивается быстрая загрузка страниц. Это важный пункт, так как даже несколько секунд ожидания могут привести к тому, что пользователь покинет сайт;

высокая скорость загрузки сайта;

высокое качество используемого хостинга. Бесплатный хостинг вызывает низкий уровень доверия;

отслеживание активности пользователей;

сео-проектирование.

В современных условиях оптимизация веб-ресурса – это не разовая услуга. Это комплекс мероприятий, которые проводятся поэтапно. Для достижения максимально возможного эффекта интернет агентство перед началом работы детально разрабатывает стратегию. При ее составлении проводится предварительный аудит, который позволяет выявить уязвимые места и исправить ошибки прошлой оптимизации. Практика показывает, что в гонке за потенциальными клиентами выигрывают те владельцы интернет-ресурсов, которые используют длительную стратегию продвижения.

Обеспечить отличный результат может команда профессионалов, которые ставят адекватные цели и прорабатывает план их достижения. Заказать стратегию оптимизации сайта в сети можно в компании «Редби», сотрудники которой на протяжении более 8 лет помогают вывести сайты в топ. С каждым клиентом работа ведется персонально. Это гарантирует отличный результат за относительно короткое время.