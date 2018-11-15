Подвох, которого не ждали, или как заплатить налоги в 2018 году

Кто же хочет войти на порог Нового года с долгами – кто угодно, но не наш суеверный человек. Все стараются в канун этого светлого праздника распрощаться с хвостами и начать новую жизнь. И если раздать долги друзьям и соседям можно без проблем, было бы желание, то вот с налогами все не так просто. Ловушка оказалась там, где ее не ждали: большинство граждан просто лишены возможности распрощаться с долгами в старом году.

Что мы имеем? На дворе ноябрь 2018 года. С телевизионных экранов активно идет пропаганда по своевременной уплате гражданами имущественных налогов в период до 3 декабря 2018 года. В городах повсюду пестрят плакаты с призывами, в некоторых местах даже не поленились разместить баннеры – чего не сделаешь ради пополнения бюджета.

Казалось бы, все просто, прогресс на высшем уровне и для уплаты требуется только устройство в виде компьютера, планшета или телефона и доступ к интернету. Вот тут и подвох – налоги есть, а информации по ним нет. Оказывается, сумму налога, подлежащую уплате в 2018 году, узнать невозможно. На всех порталах и сервисах можно найти только свои долги по налогам. Даже портал Госуслуг не обладает указанной информацией.

ФНС России на своем сайте по данному вопросу успокаивает налогоплательщиков: пишет, что информация о начисленных и подлежащих уплате суммах направляется по адресу налогоплательщика аж за полтора месяца до наступления срока уплаты. Удобно, не правда ли? Достал уведомление из почтового ящика, оплатил, и никаких мук совести перед Новым годом. Но мы живем в России и всегда привыкли к «тексту под сноской». В данном случае ФНС не исключение. Оказывается, существует не один, а аж целых три способа доведения сумм налогов до сведения налогоплательщиков: вручение уведомления лично в руки, направление по почте заказным письмом или передача в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика».

Самое интересное, что уведомление письмом вы не получите – инспекции ФНС просто-напросто перестали рассылать их по почте (имеют право, указано ведь три способа получения заветного документа). Повезло тем, у кого есть личные кабинеты на сайте налоговой – там вся информация есть. Что делать остальным?

Остальным по старинке, минуя прогресс, стоять многочасовые очереди в налоговых инспекциях в надежде получить заветную цифру по текущим начислениям.

Всем хорошо известна фраза «Заплати налоги и спи спокойно». А как это сделать, чтобы не мучила бессонница? Набираться сил, терпения и времени и идти в ФНС за уведомлением самому, или же расслабиться, сэкономить время, и оплачивать налоги после 3 декабря. Правда, с 4 декабря налоговая начнет уже на сумму задолженности по налогам начислять пени. Все, кто выбрал второй способ, смогут это сделать на платежном портале peney.net или в мобильном приложении Peney.net. Советуем не затягивать с оплатой, ведь Новый год все-таки лучше встречать без долгов.