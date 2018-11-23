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Как тратятся деньги на игры, донат и игровые автоматы

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Разработчики игровых приложений, независимо от формата и жанра игр, нередко преследуют весьма приземленные цели – привлечь наибольшее число пользователей к своему продукту и заставить их тратить на него деньги.

Однако потратить кровно заработанные на современные игры можно не одним и даже не двумя, а множеством способов. Спасибо стоит сказать, в первую очередь, маркетологам, которые вновь и вновь придумывают способы, как заставить игроков как можно больше и как можно чаще платить за виртуальный товар.

Бесплатная реклама стоит денег

Почти любая игра, которая связывается с интернетом, имеет встроенную рекламу. Обычно это видеоролики и объявления, которые нужно смотреть или отключать за дополнительную плату. Таким методом монетизируются не только бесплатные и браузерные приложения, но и другие игры. Несмотря на то, что прямых трат просмотр рекламы не подразумевает, он приносит создателям приложений доход от рекламодателей. Они, в свою очередь, платят за покупку рекламы деньги и навязывают аудитории игроков свои продукты.

Донат – добровольно, но не совсем

Данный формат оплаты – это хитрость все тех же самых маркетологов. Вам дадут поиграть бесплатно во что-то увлекательное, а потом ненароком предложат заплатить реальные деньги за какой-то бонус. Вы, разумеется, можете отказаться, но в таком случае вы окажетесь в невыгодном или заведомо проигрышном положении, которое точно не скрасит игровой процесс. В некоторых случаях донат навязывается очень агрессивно, в других играх ситуация более порядочная по отношению к «бесплатным» игрокам.

Азартные игры

К азартным играм относятся автоматы на реальные деньги из казино, ставки, рулетки, game avtomati и многое другое. Азарт в наземных казино и в интернете работает по одной и той же схеме – игрокам оставляют небольшой шанс выиграть, но все игры запрограммированы таким образом, чтобы в итоге только у казино был гарантированный доход. Так как азартом очень легко увлечься, не рекомендуется тратить на подобные развлечения больше, чем вы можете себе позволить. Важно помнить о рисках, последствиях возможных проигрышей и не пытаться превратить азарт в источник прибыли.

Платные игры и DLC

Это один из самых честных форматов – игрок платит установленную цену и получает доступ к игре. Стоимость игр может колебаться от нескольких рублей до десятков американских долларов за копию. Однако в последнее время участились случаи, когда после разовой оплаты игрок сталкивается с необходимостью что-то докупать или оплачивать заново – это, по мнению опытных геймеров, исключительно маркетинговый ход, который нацелен на получения сверхприбылей в востребованном сегменте современного рынка.

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