Как выбрать детскую кровать правильно ᐈ Фабрика мебели Mamka™

Родители часто жалуются на усталость малышей, списывая это на большое количество домашних заданий или на занятия в дополнительных кружках и секциях.

Но здоровье начинается с детской. Именно безопасные и качественные материалы, из которых изготовлена детская мебель, помогут сохранить здоровье ребенку с самого раннего возраста.

Особое внимание стоит обращать на выбор кроватки – именно в ней малыш проводит большое количество времени.

«Мы занимаемся производством и продажей детской мебели, – рассказывает сооснователь фабрики детской мебели МАМКА™ Артем Подобрянский. – Поэтому знаем, насколько важно использовать качественные материалы».

Последние исследования показывают, что дети практически 40% времени проводят в своей комнате.

Среди наших требований к собственному производству:

– гипоаллергенность и экологичность материалов;

– надежность креплений и конструкций;

– сертификаты качества и работа по ГОСТ;

– трансформируемость под любой дизайн комнаты.

Фото: mamka.moscow

Три основных рекомендации, которые помогут обезопасить здоровье ребенка:

1. Спрашивайте сертификаты качества.

2. Уточняйте, какие материалы и краски использовались при изготовлении.

3. Просматривайте официальные страницы компании в интернете.

Покупка мебели для детской – важный и ответственный процесс. В шоуруме компании МАМКА™ работают продавцы-консультанты, которые готовы развеять все мифы, связанные с производством детской мебели.

Помните, безопасная и качественная мебель – вклад в здоровье ребенка. Отнеситесь со всей щепетильностью и вниманием к работе над интерьером детской. Можно заказать индивидуальный проект интерьера.

Фото: mamka.moscow