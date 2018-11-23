Как выбрать детскую кровать правильно ᐈ Фабрика мебели Mamka™

Родители часто жалуются на усталость малышей, списывая это на большое количество домашних заданий или на занятия в дополнительных кружках и секциях.
Но здоровье начинается с детской. Именно безопасные и качественные материалы, из которых изготовлена детская мебель, помогут сохранить здоровье ребенку с самого раннего возраста.
Особое внимание стоит обращать на выбор кроватки – именно в ней малыш проводит большое количество времени.
«Мы занимаемся производством и продажей детской мебели, – рассказывает сооснователь фабрики детской мебели МАМКА™ Артем Подобрянский. – Поэтому знаем, насколько важно использовать качественные материалы».
Последние исследования показывают, что дети практически 40% времени проводят в своей комнате.
Среди наших требований к собственному производству:
– гипоаллергенность и экологичность материалов;
– надежность креплений и конструкций;
– сертификаты качества и работа по ГОСТ;
– трансформируемость под любой дизайн комнаты.
Фото: mamka.moscow
Три основных рекомендации, которые помогут обезопасить здоровье ребенка:
1. Спрашивайте сертификаты качества.
2. Уточняйте, какие материалы и краски использовались при изготовлении.
3. Просматривайте официальные страницы компании в интернете.
Покупка мебели для детской – важный и ответственный процесс. В шоуруме компании МАМКА™ работают продавцы-консультанты, которые готовы развеять все мифы, связанные с производством детской мебели.
Помните, безопасная и качественная мебель – вклад в здоровье ребенка. Отнеситесь со всей щепетильностью и вниманием к работе над интерьером детской. Можно заказать индивидуальный проект интерьера.