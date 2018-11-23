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Tkeycoin и биржа EXMO заключили соглашение


© Фото: Tkeycoin

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Переговоры с криптовалютной биржей EXMO провела компания TKEY DMCC, разработчик проекта Tkeycoin.

Переговоры с криптовалютной биржей EXMO провела компания TKEY DMCC, разработчик проекта Tkeycoin. Между сторонами заключено соглашение, в результате которого первой биржей, официально добавившей Tkeycoin (TCD) в листинг, станет EXMO, сообщают «Известия».

Перед листингом каждый проект подвергается внимательному изучению экспертами, аналитиками и юристами биржи EXMO, так как площадка очень следит за своей репутацией и взаимодействует только с серьезными партнерами. Важно заметить, биржа EXMO считается одной из самых защищенных в Европе и очень востребована среди русскоязычных криптотрейдеров.

Торги криптовалюты Tkeycoin состоятся уже в I квартале 2019 года, при этом положительное решение о допуске на биржу является гарантией легитимности криптовалюты, свидетельством перспективности и серьезной технической проработанности проекта. Это также позволит повысить цены активов Tkeycoin и в ближайшее время положительно отразится на росте курса монеты.

Как считают некоторые эксперты, во второй половине 2020 года цена криптовалюты может составить 450 долларов при условии сохранения текущих темпов развития. Это мнение основано на устойчивом экономическом потенциале Tkeycoin.

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