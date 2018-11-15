Бюджетный туризм в Санкт-Петербурге

Какие бы разговоры ни ходили про дороговизну, а также ценовые кошмары российских столиц, всегда существует возможность недорого остановиться в Питере, вопреки всякому провинциальному стереотипу. В случае когда требуется как можно меньше потратиться на временное жилье, петербургские недорогостоящие гостиницы, которые не выезжают за счет понижения уровня сервиса, а также уютные хостелы и прекрасной репутации апартаменты помогут решить данный вопрос.

Не каждый представитель современного общества желает проживать отдельно от мира, обустраивая собственный быт своими силами, в связи с чем при выборе места временного проживания в Северной столице России люди, стремящиеся к комфорту и общению, отдают предпочтение отелям. Наилучшие недорогостоящие гостиницы Питера, в которых сервисное обслуживание всегда остается на высоком уровне, сейчас все чаще заказывают многочисленные туристы, приезжающие сюда. Стоит заметить, что наличие звезд ни в коем случае не должно пугать наслышанной ценой, ведь доступные по стоимости, комфортные питерские отели думают о людях, когда назначают расценки.

Важно обратить внимание, что при планировании поездки нельзя забывать о том, что согласно действующему законодательству гражданам России и иностранцам при нахождении в Питере в течение более семи дней требуется временная регистрация.

Варианты бюджетного размещения в Питере

Бюджетно проживать в Санкт-Петербурге позволяют следующие отели:

Анабель*** - данный гостевой дом великолепно себя зарекомендовал. Располагается он непосредственно у станции метро Московский вокзал. Комфортабельные номера, которые не имеют излишних нагромождений, где все под рукой – лучшее место для любого туриста. Данный отель предлагает своим постояльцам следующий спектр услуг: автопарковка, кафе-бар, свободный доступ к глобальной сети, хранение багажа, а также трансфер.

Nouvelle-Europe**** - невзирая на то, что гостиница принадлежит к категории мини-отелей, выполнение здесь услуг находится на действительно четырехзвездочном уровне. Безукоризненно чистые, умиротворяющие атмосферные апартаменты, гибкая ценовая политика для различных ситуаций – все это предлагает свои гостям названный отель.

Ambassador**** - о данной гостинице на просторах Всемирной паутины найдется несметное количество благодарных отзывов, что подтверждает высокий уровень и отличную репутацию отеля. Здесь имеется массажный кабинет, бар, прекрасный бассейн, автопаркинг, а также охрана. Гостиница годится для размещения в ней с детьми.

Crowne-Plaza-SP Ligovsky**** - это серьезное отельное заведение повышенного уровня комфортности, расположенное в центральной части Питера. Проживание здесь доставит огромное удовольствие как влюбленной паре, так и семье с маленькими детьми.

Staybridge-Suites - имеет великолепную репутацию, что подтверждают многочисленные отзывы бывших постояльцев. Сервис здесь крайне многообразен, обслуживание на высоком уровне.

Таким образом, посещать Санкт-Петербург сегодня можно выгодно и комфортно!