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«Билайн» предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене

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31 Октября 2018, 16:35

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о старте акции «Смартфон Huawei с пакетом услуг связи в кредит без переплат».

С 22 октября 2018 года в офисах продаж и интернет магазине «Билайн» можно приобрести смартфоны Huawei по специальной цене. Для этого достаточно выбрать понравившуюся модель смартфона и решить, каким образом будет совершена покупка: в комплекте с услугами связи и по выгодной цене, в кредит и без переплаты или за полную стоимость.

По условиям акции, приобретая смартфон по специальной цене вместе с услугами связи, покупатель оплачивает полную стоимость тарифа «ВСЁмоё3» сроком на шесть месяцев или «ВСЁмоё2» сроком на два месяца в зависимости от выбранной модели. Пакет услуг связи предоставляется в подарок за счет скидки на смартфон в размере стоимости оплаченных им услуг связи.

Например, чтобы приобрести новый Huawei Mate 20 lite по выгодной цене − всего за 633 рубля в месяц, − клиенту необходимо подключиться к тарифу «ВСЕмое3» и оплатить шесть месяцев услуг связи.

Новый смартфон Huawei Mate 20 lite является одной из флагманских моделей, оснащен двойной основной камерой 20 МП + 2 МП и двойной фронтальной камерой 24 МП + 2 МП с искусственным интеллектом, что позволяет сделать фотографии более выразительными и яркими. Искусственный интеллект распознает сценарии съемки из 22 категорий и оптимизирует настройки камеры, чтобы фотографии пользователей выглядели как профессиональные. Флагманский процессор HUAWEI Kirin 710 с технологическим процессом 12нм обеспечивает плавную работу системы, оптимизирует энергопотребление и предоставляет полное погружение в игры. Благодаря процессорам ISP и DSP повышается эффективность работы камеры.

В тарифах «ВСЁмоё!» абоненты могут сами решать сколько минут, гигабайт и смс им требуется и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Кроме того, звонки внутри тарифной линейки на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы. Переход на новые тарифы «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.

Акция действует с 22.10.2018 по 28.11.2018 только в офисах продаж «Билайн». Подробнее об акции, правилах, сроках и месте ее проведения на beeline.ru.

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