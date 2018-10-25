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Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости

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Развитие строительства в Петербурге и Ленобласти повысило спрос на деревянные изделия для отделки зданий. Посмотрите обзор пиломатериалов от специалистов компании СЕВЕР-М.

Существует несколько основных видов пиломатериалов, используемых в строительстве

 

Это брусья и бруски для устройства систем перекрытия, несущих конструкций, оснований. Пиломатериалы данных видов используются для устройства стропильных систем лестничных пролетов в загородном доме.

Это несколько видов досок: обрезные и необрезные пиломатериалы. Обрезные изделия применяются в чистовых работах, во внутренней отделке, а также для изготовления мебели. Необрезные доски более грубой обработки применяются для производства черновых работ, для изготовления временных конструкций, ограждений, а также для обрешетки грузов.

Доска строганная имеет правильную геометрию, эстетический вид. Применяется также для внутренней отделки домов, для производства элитной мебели. Также есть производства и компании, специализирующиеся на изготовлении строганной доски для морских суден. Производство доски для яхт, катеров, параходов имеет свою специфику и требования, отраженные в ГОСТ 8486-86.

Длинномерное бревно применяется для производства срубов, бань, а также для сооружения хозяйственных построек. Производится данный пиломатериал с минимальной обработкой, является грубым и прочным видом древесных материалов, изготовленных на пилораме.

Как выбрать нужный пиломатериал для внутренней отделки коттеджа

 

Все пиломатериалы сортируются по ГОСТУ 8486-86. Элитный сорт и первый сорт стоят дороже, отделка дома из древесных материалов данных сортов смотрится дорого. Из них также изготавливается дорогая мебель. По ГОСТу элитный сорт не должен содержать изъянов, пороки древесины, первому сорту допускается иметь минимальное количество изъянов. Второй сорт также может применяться во внутренней отделки дома, но он содержит в себе уже больший процент пороков древесины, обрезные и необрезные доски и брусья можно применять, если конструкция далее будет закрываться элементами отделки. Низкие сорта древесины (3-4 сорта) необходимы для проведения черновых работ в доме. Подбирайте правильные сорта изделий для строительства дома.

Выберите из какого типа деревьев будет производиться распил и обработка пиломатериалов. Сосна, ель или лиственница. У сосны средняя плотность дерева, примерно 500-520 кг/м3. У лиственницы плотность выше, около 600 кг/м3. Теплопроводность у сосны, лиственницы, ели немного также отличаются.

Лиственница более влагостойкая, ее есть смысл использовать в конструктивах ближе к фундаменту, там где уровень сырости и влаги выше. Ель и сосну можно использовать в отделке стен, в изготовлении кровельного пирога. Дуб благодаря своей прочности и сухости, обычно используют в укладке полов.

Доска естественной влажности и сухая влияют на степень усадки дома. Весной сок деревьев идет от корней к верху, дерево пропитывается влагой. Зимой лес стоит практически сухой, так как цветение и роспуск почек отсутствует. Чем суше пиломатериал, тем меньше усаживаются конструкции, тем точнее и легче производить внутреннюю отделку помещений. Для строительства домов в Петербурге и ЛО чаще всего используют доски естественной влажности.

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