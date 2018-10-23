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Винтовые сваи

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Практически каждый человек мечтает о собственном доме, строительство которого представляет собой ответственную задачу. Сложнее всего правильно выбрать и возвести основание для здания, воспринимающее нагрузку от конструктивных элементов и передающее ее на прочные слои земли.

Чтобы построить действительно качественный и недорогой фундамент можно использовать винтовые сваи, представляющие собой полые металлические трубы. Благодаря острому наконечнику и винтовой лопасти, они легко устанавливаются в почву, могут выдерживать даже большие нагрузки и характеризуются другими положительными особенностями.

Когда выбирают сваи?

 

Металлические опоры – универсальные изделия для строительства оснований зданий и сооружений. Их можно использовать при необходимости возвести дом на любой почве, вне зависимости от ее состава, устойчивости и других характеристик.

Особенно популярны сваи благодаря возможности выполнить монтаж самостоятельно. Такие работы не требуют не только привлечения профессиональных строителей, но и найма спецтехники. Закрутить трубу в землю можно с помощью лома и пары металлических рычагов. С такой работой без труда справляются люди без соответствующего опыта и специальных знаний.

Монтаж может вестись при любых погодных условиях и в зимнее время года. Иногда зимняя установка считается даже предпочтительной. Причал на сваях намного удобнее строить в сильные морозы на поверхности льда, чтобы не использовать специальные материалы и дополнительное оборудование.

Трубы выбирают, когда другие типы основания не могут обеспечить новому строению необходимые параметры прочности. В ситуациях с высоким уровнем залегания подземных вод, на почвах, характеризующихся слабой стойкостью, сыпучестью, пучинистостью и другими отрицательными чертами. Столбы выносят крупный вес и обеспечивают строению требуемые эксплуатационные параметры.

Какие сваи выбрать?

 

Опоры имеют стандартную конструкцию, однако могут различаться несколькими особенностями. Главная из них – тип наконечника. Производители сегодня изготавливают столбы с литыми и сварными наконечниками, которые имеют свои индивидуальные черты, особенности и недостатки:

1. Сварной. Изготавливается посредством сварки из отдельных деталей. Характеризуется низкой стоимостью и простотой, однако небольшой прочностью. Если монтаж выполняется в каменистую почву, изделие может быть повреждено или сломано.

2. Литой. Производство по методу литья обеспечивает конструкции максимальную прочность и устойчивость к негативным воздействиям. Изделие не повреждается при контакте с твердыми породами в земле, но и стоит дороже.

В большинстве случаев для стройки выбирают экономичные сварные изделия. Выбор в пользу литых следует делать, только когда существует реальная опасность повредить наконечник в процессе завинчивания трубы на нужную глубину.

Трубы различаются по длине. Длину опоры необходимо выбирать с учетом уровня промерзания грунта в месте строительства. Она должна располагаться ниже этого уровня, чтобы обеспечить объекту стойкость и надежность на протяжении многих лет использования.

Производители изготавливают сваи разного диаметра. Самые тонкие 57 мм подходят для стройки только легких ограждений из сетки-рабицы, для строительства жилых домов и коттеджей применяются трубы диаметром 108-133 мм.

Если требуется построить большой или тяжелый объект, можно использовать столбы толщиной более 300 мм, однако их завинчивание требует существенных усилий, потому осуществляется с применением специальных технических средств, что усложняет монтаж и требует дополнительных финансовых вложений.

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