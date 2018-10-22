Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета

Согласно результатам внутреннего исследования Big Data*, общий трафик абонентов Билайн в соцсетях в период с 1 по 15 октября 2018 года вырос в 3,5 раза в Москве и почти в 9 раз в Петербурге относительно такого же периода прошлого года.

Хорошая погода привела к росту трафика в соцсетях. В период с 7 по 15 октября 2018 года абоненты в Москве передали в 2 раза больше данных в соцсетях, чем в северной столице. При этом в расчете на одного абонента жители Петербурга были более активными – абоненты из Петербурга сгенерили более чем в 2 раза больше трафика во «ВКонтакте» и в общем по всем соцсетям (в расчете на одного абонента).

Самыми популярными соцсетями стали (в порядке убывания): «ВКонтакте», Instagram, Одноклассники, Facebook. Интересно, что трафик абонентов Москвы и Петербурга в Одноклассниках вырос почти в 10 раз, а трафик московских абонентов на Facebook наоборот, снизился почти в два раза.

Чаще других впечатлениями в соцсетях делились владельцы iPhone. Чаще всего абоненты Билайн выходили в сеть с моделей: iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6, iPhone X и iPhone 7 Plus.

Больше всего трафика в Москве и Петербурге генерили мужчины (52% в Москве и 54% в Петербурге). Самыми активными были абоненты Билайн в возрасте 25-34 лет, на их долю пришлось более 35% трафика как в Москве, так и в Петербурге.

* Подготовлено на основе анализа обезличенных данных пользователей мобильного интернета, включая уникальных пользователей социальных сетей среди абонентов «Билайн» в Москве и Петербурге за период с 7 по 15 октября 2018 года, давших согласие на обработку персональных данных.