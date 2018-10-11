Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение

При выборе коммерческого линолеума даже профессионалы решают задачу, что лучше – гомогенный или гетерогенный линолеум? Первый – красивый, но дорогой как при покупке так и при эксплуатации. А второй – и дешевле, и практичнее по разнообразию ширин при относительно недорогой укладке.

Не только заказчики, но и профессиональные подрядчики и исполнители строительных работ при выборе коммерческого ПВХ линолеума задаются вопросом : какой коммерческий линолеум предпочесть – гомогенный или гетерогенный?

Специалисты компании «ПОЛИМЕРСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (сайт: tdpsm.ru) готовы поделиться своим мнением по этому вопросу.

Гомогенный линолеум

ГОМОГЕННЫЙ ПВХ линолеум выпускается всеми изготовителями только в одной ширине – 2 м, толщина его тоже, как правило, только одна – 2 мм.

В Российской Федерации доступны для потребителей порядка десятка коллекций, в каждой из которых не менее дюжины дизайнерских решений и расцветок – весьма внушительная палитра для выбора.

Однако кроме неудобной ширины у гомогенного линолеума есть и другие минусы: это, в первую очередь, очень жёсткие требования к поверхности пола перед настилом – она должна быть практически идеально ровной. Кроме того настил гомогенного линолеума требует серьёзных профессиональных навыков. Но главный недостаток вскрывается при последующей эксплуатации материала – данное напольное покрытие нуждается в постоянном клининговом уходе с применением профессиональных средств. В инструкции изготовителя по уходу за простыми гомогенными покрытиями имеется требование по глубокой размывке въевшихся загрязнений с применением роторной машины, восстановление защиты и полировки. Для более дорогих гомогенных покрытий с защитным слоем восстановление защиты не требуется, обходятся только сухой полировкой – но и это не самая дешёвая процедура.

Почему же такие сложности?

В состав гомогенного линолеума кроме ПВХ смолы, пластификатора и технологических добавок входит значительный объём минерального наполнителя, как правило, мела. Молекула мела намного крупнее молекулы ПВХ, и вследствие этого в структуре материала образуются «зазоры», чем и «пользуются» загрязняющие частицы.

Гетерогенный линолеум

ГЕТЕРОГЕННЫЙ коммерческий ПВХ линолеум в большинстве своём лишён недостатков гомогенного. У него большая линейка ширин (от 2-х до 4-х м), а также возможна толщина и более 2-х мм, очень широкая гамма расцветок и рисунков и нет таких строгих, как для гомогенного, требований к поверхности пола. Эксплуатация гетерогенного линолеума гораздо дешевле, т.к. не требует дорогого периодического клинингового обслуживания. А гетерогенный линолеум с защитным слоем из каландровой плёнки и вовсе лишён необходимости проводить таковое.

В профессиональных кругах существует мнение, что, по крайней мере, в Западной Европе применение гомогенного линолеума практически сокращается, растёт тенденция полного перехода на его гетерогенные аналоги как более дешёвые для приобретения и при эксплуатации.

В России это пока не так и в проектах гомогенный линолеум встречается довольно часто.