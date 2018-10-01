Что такое Чудо-Грядка?

Каждый городской житель мечтает о загородном коттедже или собственной даче в тихом пригороде. Это обусловлено желанием сбежать от городской суеты и шума, провести хорошо время на свежем воздухе, восстановить силы и просто отдохнуть.
Для этого недостаточно купить земельный участок. Необходимо приложить немало сил и потратить время, чтобы его обустроить, создать наиболее комфортные и безопасные условия для проживания или отдыха.
Если вы рассматриваете дачу как место для выращивания овощей и зелени, то необходимым приобретением станет Чудо-Грядка. Она представляет собой готовый каркас грядок, который можно использовать как в теплице, так и в открытом грунте. Использование готового каркаса позволяет значительно облегчить труд дачника, быстро и качественно провести работы и обеспечить хороший урожай.
Преимущества использования готового каркаса грядок
Комплект, представленный в каталоге компании «Партнер», обладает рядом достоинств, поэтому и пользуется большим спросом:
- экономия времени;
- долговечность каркаса. Он обладает повышенной устойчивости к негативному воздействию влаги, температурных перепадов;
- экологичность и безопасность в использовании. Для выпуска используются материалы, в составе которых нет токсичных и опасных соединений;
- сравнительно простой и быстрый монтаж;
- доступная стоимость.
Компания «Партнер», которая сотрудничает напрямую с ведущими заводами, предлагает к покупке не только наборы для садоводов и огородников. По выгодным ценам с доставкой можно купить современные строительные материалы. Например, ЦСП плиты подходят для внутренней отделки. Их главное достоинство – возможность штукатурить, красить, облицовывать. Плиты отличаются безопасностью в использовании. С их помощью можно выровнять полы и стены. Обеспечить высокую электроизоляцию позволяют плиты ацэид.
Для обустройства приусадебной территории компания предлагает к покупке садовые дорожки, чудо-клумбы, экран забора и многое другое. Компания предлагает к покупке исключительно продукцию высокого качества. Отгрузка производится по всей стране. Сотрудничество напрямую с производителями и наличие собственной производственной базы позволяет реализовать широкий ассортимент по выгодным ценам. Каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный подход и информационную поддержку.