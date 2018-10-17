Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности

TKEY DMCC, являющаяся разработчиком перспективного блокчейн-проекта Tkeycoin, была официально внесена во всемирный реестр собственности компании Dun & Bradstreet (США).

Это авторитетный источник, в котором, по состоянию на текущий год числится 26 500 000 структур, включая Федеральную службу безопасности России (ФСБ), Министерство финансов РФ, Министерство обороны, а также мировые компании Apple, Microsoft, Samsung, Youtube, BMW, FIFA и множество других знаменитых брендов. Такую информацию передает ИТАР-ТАСС.

Теперь у компании TKEY DMCC есть собственный идентификационный номер в мировом реестре собственности. Его следует воспринимать в качестве «знака доверия» перед крупными инвесторами, который автоматически повысит деловую репутацию компании на рынке.

Все действия руководства Tkeycoin направлены на поступательную реализацию стратегии продвижения своего блокчейн-проекта. В рамках этой стратегии уже было немало сделано. В частности, не так давно компания заключила крупную сделку с арабскими инвесторами и провела результативные переговоры с Альянсом венчурных фондов Кореи.