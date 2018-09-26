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Как получить высшее образование за пару дней: реалии и мифы

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12 Октября 2018, 12:28

Купить диплом, возможно ли это?

 

Многие люди, работая в одной организации много лет, не получают повышения по службе. И это несмотря на то, что у них есть стаж и опыт работы. Но если нет диплома – повышения не видать. Купить диплом легко, об этом сегодня говорят на каждом углу. Но насколько он будет настоящим и не принесет ли эта покупка новые проблемы вашу жизнь?

Для того, чтобы получить ответ, мы решили отправиться в фирмы, которые занимаются продажей дипломов под предлогом, что нам нужен диплом управления в образовании Московского городского педагогического университета.

Как получить желаемый документ?

 

В первой же организации orlginal-diploms.com, в которую мы обратились, согласились выполнить заказ, уточнив, что стоимость диплома будет 13-20 тыс. рублей. Сам диплом будет на бланке ГОЗНАКа, обладать всеми отличительными особенностями такого документа. Но оговорили, что диплом не будет иметь регистрации в ВУЗе, чтобы его зарегистрировать, нужно заплатить несколько тысяч долларов.

В следующей организации у нас потребовали оригиналы документов, причем, нужно было паспорт со страничкой прописки. Мы решили не рисковать и не связываться с сомнительными компаниями.

И только в третьей фирме нам сказали, что выполнят наш заказ, поскольку есть в наличие нужная печать и образец подписи. Через несколько часов на электронный адрес нам пришел макет заказанного диплома. Если мы его утверждаем, то через несколько дней становимся полноправными обладателями нового диплома о высшем образовании. Получить документ можно будет с помощью курьера, и  с ним же расплатиться, или экспресс-почтой. Порядок расчета обсуждается индивидуально, но предоплату не требуют.

Что в результате?

 

Говоря откровенно, назвать такие документы подделкой невозможно: они изготавливаются на настоящих бланках, имеют все необходимые степени защиты, печати и даже подпись. Если вам необходима регистрация, ее тоже сделают, но стоит учитывать, что такой диплом будет стоить гораздо дороже.

Стоимость дипломов об образовании

Диплом ВУЗа – 12-26 тыс.                               Типографская копия – 5 -8 тыс.

Красный диплом – 23-25 тыс.                            Подделка – 8-10 тыс.

Аттестат о среднем образовании – 8-12 тыс.    Подделка – 6-7 тыс.

Диплом колледжа, техникума -12-14 тыс.                  Подделка – 6 - 8 тыс.

Диплом кандидата иди доктора наук – 35-45 тыс.

Больше дипломов и все цены на них, можно посмотреть на этом сайте.

Стоимость дипломов с регистрацией в некоторых ВУЗах

Московский гуманитарно-экономический университет – 8500 долларов.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет – 8000 долларо.

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики – 7500 долларов.

Южно-Уральский государственный университет – 4200 долларов.

Челябинский государственный университет -4000 долларов.

Казанский государственный университет культуры и искусств – 4000 долларов.

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