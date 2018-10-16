Досмотровые устройства широко применяются на таможнях и пунктах контроля доступа, значительно облегчая процесс осмотра грузов и транспортных средств. Находят применение они и в других сферах деятельности: с таким устройством значительно проще осмотреть днище автомобиля, добраться до труднодоступных мест строительных конструкций, складских помещений, сложных механизмов, и т.д.

К таким устройствам относится линейка «Перископ», разработанная российской компанией «МАРТ ГРУПП».

Линейка представлена досмотровым устройством «Перископ-185» с набором зеркал, и видеодосмотровым устройством «Перископ-ПРО», которое предлагается в различных вариантах комплектации.

Основу конструкции «Перископ-185» составляет прочная и лёгкая телескопическая штанга, которая раскладывается на длину от 690 до 1865 мм. В комплект входит набор зеркал различного размера и формы. Каждое зеркало имеет прочную пластиковую защиту от повреждений и сколов. Для освещения осматриваемой зоны предусмотрена светодиодная подсветка.

Видеодосмотровое устройство «Перископ-ПРО» предлагается в четырёх вариантах исполнения. Различия между ними заключаются в комплектации. Базовая комплектация включает в себя съёмную видеокамеру, очки для просмотра видео и монитор с диагональю 7 дюймов. Вместо камеры установить эндоскоп длиной 1 метр, для осмотра самых сложных и труднодоступных мест и полостей.

Полная комплектация, кроме этого, включает в себя блок записи фото-и видеофайлов, SD-карту памяти объёмом 32 Гб, имеет радиоканал для передачи видео.

Пригодится «Перископ» и в автосервисе, и в домашнем гараже. Для осмотра автомобилей в автомастерских создана отдельная модификация, «Перископ-СТО». А любителям самостоятельного ремонта машины, у которых есть смартфон или планшет, и экшн-камера типа GoPro, следует обратить внимание на комплект «Перископ-Action». В комплект входят телескопическая штанга и удобные крепления для камеры и смартфона. Простое и комфортное видеодосмотровое устройство позволит быстро осмотреть нижнюю часть автомобиля, не заезжая на эстакаду или смотровую яму.

Компания «МАРТ ГРУПП», производитель «Перископа», известна как ведущий российский разработчик электрошокового оружия и средств обеспечения безопасности. Компания выпускает как гражданские модели шокеров, так и полицейские спецсредства. Продукция «МАРТ ГРУПП» продаётся не только в России, но и за рубежом. Компания работает уже более 25 лет, и имеет представительства в более чем десяти странах на разных континентах.

Досмотровые устройства «Перископ» успешно применялись сотрудниками служб безопасности на проходившем в этом году в России Чемпионате мира по футболу.