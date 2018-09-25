В ТЦ «Жемчужная плаза» пройдет бесплатный показ фильмов с лекциями звезд

В лекциях примут участие Игорь Скляр, Петр Зайцев, Илья Северов, Вячеслав Коробицин и другие.

В ТЦ «Жемчужная плаза» пройдут бесплатные показы знаменитых и всеми любимых фильмов киностудии «Ленфильм».

Ежедневно в 19.00, начиная с 8 октября и по 4 ноября, зрители смогут посмотреть давно полюбившиеся ленты, причем на огромном экране в Северном атриуме, на фоне панорамного вида на Матисов канал. Акция приурочена к столетнему юбилею «Петроградского кинокомитета», который в дальнейшем стал киностудией «Ленфильм».

Помимо просмотра фильмов, гости «Жемчужной плазы» смогут по-настоящему окунуться в мир кино. В фойе на третьем этаже у ресторана «Пахвала» будут организованы показы кинофильмов, лекции и фото-зоны, где каждый сможет почувствовать себя героем любимого фильма или его режиссером, а потом поделиться фото с друзьями.

«ТЦ «Жемчужная плаза» – это точка притяжения для жителей всего Юго-Запада Петербурга. Новые районы разрастаются с каждым годом, поэтому растет потребность в создании культурных мест и пространств.Мы надеемся, что этот совместный проект с «Ленфильмом» в честь 100-летия «Петроградского кинокомитета» порадует наших гостей. Мы и в будущем продолжим делать акцент на социальные и культурные акции. Уверены, что сейчас это востребовано в обществе», – говорит генеральный директор ТЦ «Жемчужная плаза» Ольга Болотникова.

Совместную акцию ТЦ «Жемчужная плаза» и киностудии «Ленфильм» поддержат и звезды кино и искусства, которые выступят с открытыми лекциями 13, 20, 27 октября и 3 ноября в 18.00. Лекции пройдут перед показом фильмов. В них примут участие такие известные актеры и режиссеры и деятели искусства, как Игорь Скляр, Петр Зайцев, Илья Северов и Вячеслав Коробицин.

Место проведения акции:

ТЦ «Жемчужная плаза»

Адрес: Красносельский район

Петергофское шоссе, д. 51

Станции метро: «Ленинский проспект», «Проспект ветеранов», «Автово»

С 8 октября по 4 ноября 2018 года, ежедневно в 19.00

Лекции и встречи со звездами кино – по субботам с 18.00

Северный атриум, 3 этаж

Все показы пройдут бесплатно. Количество мест не ограничено

Расписание: в 19.00 кроме субботы, в субботу с 18.00

8.10 «Музыкальная история»

9.10 «Полосатый рейс»

10.10 «Начальник Чукотки»

11.10 «Чапаев»

12.10«Республика ШКИД»

13.10 «Чапаев» Специальный показ с историком, сценаристом, обладателем премии «Национальный бестселлер» Ильей Бояшевым с 18.00

14.10 «Снежная королева»



15.10 «Старик Хоттабыч»

16.10 «Золушка»

17.10 «Три толстяка»

18.10«Гамлет»

19.10 «Вратарь»

20.10 «Небесный тихоход»

(с 18.00 встреча с Петром Зайцевым, продюсером, киноклуб «Синемафия», кинопремия Жорж)

21.10 «Три толстяка»



22.10 «Дама с собачкой»

23.10 «Начальник Чукотки»

24.10 «Актриса»

25.10 «Черевички»

26.10 «Старик Хоттабыч»

27.10 «Петр I» (с 18.00 встреча с актером Игорем Скляром)

28.10 «Полосатый рейс»



29.10 «Снежная королева»

30.10 «Небесный тихоход»

31.10 «Республика ШКИД»

1.11 «Петр I»

2.11 «Начальник Чукотки»

3.11 «Развод по собственному желанию» (с 18.00 встреча с актером Вячеславом Коробицыным и режиссером Ильей Северовым)

4.11«Золушка»