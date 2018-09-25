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В ТЦ «Жемчужная плаза» пройдет бесплатный показ фильмов с лекциями звезд

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15 Октября 2018, 11:50

В лекциях примут участие Игорь Скляр, Петр Зайцев, Илья Северов, Вячеслав Коробицин и другие.

В ТЦ «Жемчужная плаза» пройдут бесплатные показы знаменитых и всеми любимых фильмов киностудии «Ленфильм».

Ежедневно в 19.00, начиная с 8 октября и по 4 ноября, зрители смогут посмотреть давно полюбившиеся ленты, причем на огромном экране в Северном атриуме, на фоне панорамного вида на Матисов канал. Акция приурочена к столетнему юбилею «Петроградского кинокомитета», который в дальнейшем стал киностудией «Ленфильм».

Помимо просмотра фильмов, гости «Жемчужной плазы» смогут по-настоящему окунуться в мир кино. В фойе на третьем этаже у ресторана «Пахвала» будут организованы показы кинофильмов, лекции и фото-зоны, где каждый сможет почувствовать себя героем любимого фильма или его режиссером, а потом поделиться фото с друзьями.

«ТЦ «Жемчужная плаза» – это точка притяжения для жителей всего Юго-Запада Петербурга. Новые районы разрастаются с каждым годом, поэтому растет потребность в создании культурных мест и пространств.Мы надеемся, что этот совместный проект с «Ленфильмом» в честь 100-летия «Петроградского кинокомитета» порадует наших гостей. Мы и в будущем продолжим делать акцент на социальные и культурные акции. Уверены, что сейчас это востребовано в обществе», – говорит генеральный директор ТЦ «Жемчужная плаза» Ольга Болотникова.

Совместную акцию ТЦ «Жемчужная плаза» и киностудии «Ленфильм» поддержат и звезды кино и искусства, которые выступят с открытыми лекциями 13, 20, 27 октября и 3 ноября в 18.00. Лекции пройдут перед показом фильмов. В них примут участие такие известные актеры и режиссеры и деятели искусства, как Игорь Скляр, Петр Зайцев, Илья Северов и Вячеслав Коробицин.

Место проведения акции:

ТЦ «Жемчужная плаза»

Адрес: Красносельский район

Петергофское шоссе, д. 51

Станции метро: «Ленинский проспект», «Проспект ветеранов», «Автово»

С 8 октября по 4 ноября 2018 года, ежедневно в 19.00

Лекции и встречи со звездами кино – по субботам с 18.00

Северный атриум, 3 этаж

Все показы пройдут бесплатно. Количество мест не ограничено

Расписание: в 19.00 кроме субботы, в субботу с 18.00

8.10 «Музыкальная история» 
9.10 «Полосатый рейс» 
10.10 «Начальник Чукотки» 
11.10 «Чапаев» 
12.10«Республика ШКИД» 
13.10 «Чапаев» Специальный показ с историком, сценаристом, обладателем премии «Национальный бестселлер» Ильей Бояшевым с 18.00 
14.10 «Снежная королева» 

15.10 «Старик Хоттабыч» 
16.10 «Золушка» 
17.10 «Три толстяка» 
18.10«Гамлет» 
19.10 «Вратарь» 
20.10 «Небесный тихоход» 
(с 18.00 встреча с Петром Зайцевым, продюсером, киноклуб «Синемафия», кинопремия Жорж) 
21.10 «Три толстяка» 

22.10 «Дама с собачкой» 
23.10 «Начальник Чукотки» 
24.10 «Актриса» 
25.10 «Черевички» 
26.10 «Старик Хоттабыч» 
27.10 «Петр I» (с 18.00 встреча с актером Игорем Скляром) 
28.10 «Полосатый рейс» 

29.10 «Снежная королева» 
30.10 «Небесный тихоход» 
31.10 «Республика ШКИД» 
1.11 «Петр I» 
2.11 «Начальник Чукотки» 
3.11 «Развод по собственному желанию» (с 18.00 встреча с актером Вячеславом Коробицыным и режиссером Ильей Северовым) 
4.11«Золушка»

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